Viajará Estrella Palacios a la CDMX para acompañar a Claudia Sheinbaum en el séptimo aniversario de la 4T

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez viajará este sábado a la Ciudad de México para acompañar a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la celebración del séptimo aniversario de la Cuarta Transformación.

Ante la convocatoria nacional para formar parte de esta conmemoración que encabezará Sheinbaum Pardo en el Zócalo capitalino, Palacios Domínguez confirmó que ya presentó el oficio correspondiente para ausentarse de sus actividades municipales, precisando que el viaje será con recursos propios.

“Para el día de mañana ya metí mi oficio para poder asistir con recursos propios al séptimo aniversario de la transformación, para poder acompañar a nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, donde con mucho gusto ahí vamos a estar celebrando los siete años de la transformación en nuestro País”, comentó.

Palacios Domínguez expresó que acudirá únicamente en representación personal, sin la compañía de integrantes de su gabinete oficial ni funcionarios municipales, viajando únicamente con familiares.

Asimismo, detalló que permanecerá en la capital del País para participar en las actividades programadas con militantes y simpatizantes de Morena, movimiento que impulsa el actual Gobierno federal.

“Nadie (del gabinete me acompaña), solamente voy a ir yo en representación, voy a estar metiendo mi solicitud, me acompañan solamente familiares y voy a estar ahí celebrando junto con más morenistas este proceso de transformación”, declaró.

La Alcaldesa reiteró que en esta ocasión no lleva ningún tipo de petición para la Mandataria federal, solo el agradecimiento por los proyectos que se han destinado para el puerto, desde programas sociales hasta obras públicas.

“Mi agradecimiento total, creo que el hecho que ella sea mujer y que esté haciendo un excelente papel al defender la soberanía nacional, el tener proyectos nuevos en programas de bienestar, eso beneficia mucho a nuestro municipio, aquí en Mazatlán son más de 120 mil personas beneficiadas de los programas sociales”, dijo.

“Próximamente también aquí en Mazatlán nos vamos a ver beneficiados de programas como viviendas del bienestar, nos vamos a ver beneficiados también con muchos programas de salud casa por casa, para discapacitados, para mujeres solteras, para adultos mayores, y eso siempre lo agradecemos”, añadió.

Palacios Domínguez destacó que, tras cumplir este compromiso, retomará sus actividades en Mazatlán, manteniendo sin interrupciones la operación de programas y servicios municipales.