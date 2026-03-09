Viajará Estrella Palacios a México para gestionar nuevos programas de seguridad

Con miras a seguir gestionando proyectos en materia de seguridad para el municipio de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que estará viajando este martes a la Ciudad de México para sostener una reunión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Explicó que se busca avanzar de forma significativa en los programas federales “México Imparable” y “Mazatlán, Tierra de Paz”, de los cuales el puerto forma parte como ciudad importante para garantizar la seguridad a todos sus habitantes y turistas, así como tener una mejor infraestructura urbana.

“Quiero comentarles que el día de mañana estaré en Palacio Nacional en Ciudad de México. Recibí una invitación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en donde vamos a estar teniendo apoyo para programas importantes en materia de seguridad aquí en el municipio de Mazatlán”, expuso.

“Es un programa que se llama “México Imparable” y otro llamado “Mazatlán, Tierra de Paz”. En este programa buscamos tener mayor apoyo en la infraestructura urbana, en iluminación, en bacheo y en trabajos que también tienen que ver con calles dignas para todos los mazatlecos”.

Sumando a su viaje a la Ciudad de México, Palacios Domínguez señaló que gracias a estos apoyos también se está gestionando la creación de un nuevo Centro Comunitario de Bienestar en la ciudad, en el cual niños, mujeres y hombres puedan recibir diferentes asesoramientos y apoyos como comida o ropa.

“También tendremos un nuevo Centro Comunitario de Bienestar, esto gracias al apoyo Federal. Así es que voy a estar allá, solamente voy y vengo a esa reunión. Agradecer a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum que, a través de este programa podamos tener mejores aquí apoyos en Mazatlán”.

En accidente en ‘La Perla’, la prioridad fueron las vidas humanas: Alcaldesa

Estrella Palacios Domínguez indicó que en el accidente automovilístico del fin de semana en la Glorieta “La Perla”, en el que falleció una persona y varias resultaron heridas, en este caso se optó por darle prioridad a las vidas humanas y atender a los heridos; por lo que aún no se evalúan los daños al monumento.

“La prioridad fue las vidas humanas; estuvimos muy pendientes de las dos mujeres lesionadas que están recibiendo en estos momentos atención médica y lamentamos mucho lo sucedido. Estamos tomando medidas para que sobre todo las personas que sufrieron y las familias reciban el apoyo de parte del Gobierno Municipal”.

Mientras que el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, reiteró el llamado a un uso respetuoso de las vialidades del puerto, así como a una conducción precavida para evitar el manejo bajo los efectos del alcohol en todo momento.