Viajará Rocha Moya a la CDMX; va a la Femexfut para gestionar que siga fut profesional en Sinaloa

LA PALMA._ El Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que viajará este miércoles a la Ciudad de México para hacer gestiones ante la Federación Mexicana de Futbol para que mantenga un equipo profesional en Mazatlán.

Durante su discurso en la entrega de una techumbre en la plazuela principal de Villa Angel Flores, La Palma, el Mandatario informó y dio detalles de su viaje.

Aseguró que sostendría una reunión, ya programada, con el Presidente de la LigaMX, y con el nuevo propietario del Mazatlán FC, equipo que hasta el año pasado tenía como sede el estadio El Encanto, en el puerto de Mazatlán.

“Voy a verme con el que lo compró y con el presidente (de la Federación Mexicana de Futbol) ¿Por qué? Porque quiero ver que no me dejen sin futbol”, expresó el Gobernador.

Recalcó que el estadio “es patrimonio” del Estado y del destino turístico.

“Es para que la afición tenga una alternativa, a eso voy, fundamentalmente”, recalcó.