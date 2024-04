Tras el bloqueo de cerca de tres horas que realizaron la tarde noche del viernes pulmoneros y aurigueros en la avenida Rafael Buelna y en la glorieta de la Zona Dorada para exigir que les permitan usar más de dos bocinas y luces decorativas en sus unidades, el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que personal de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado está haciendo su trabajo en función de una ley que los transportistas conocen.

”Por qué hasta ahora (realizan ese tipo de manifestaciones), esa ley no es de hoy, esa ley no tiene una semana, esa ley tiene bastante tiempo ya, ellos lo saben, de una u otra forma (los dirigentes transportistas) participaron en su tiempo, ellos mismos han pedido que les ayudemos como autoridad porque los choferes a veces no hacen caso y se llevan unas multas los directivos, los multan o a los permisionarios por el tema de las acciones colectivas, es un tema derivado de las acciones colectivas”, añadió González Zataráin.

”Ojo, no es el Municipio el que los ha estado frenando, es la autoridad estatal Vialidad y Transportes, pero que está haciendo su trabajo en función de qué, de una ley, que se establecieron mesas de trabajo y se ha venido caminando, por qué de pronto se abandona una mesa de trabajo y se van a la calle y precisamente en tiempos electorales, pues eso llama la atención porque lo que se pretende es otra cosa, y uno de los dirigentes que convoca lo vemos claramente y abiertamente en un proceso electoral, entonces no hay que mezclar una cosa con la otra, por eso muchos no acudieron, la mayoría no acudió precisamente porque diálogo ha habido suficiente, estuvimos antes de Semana Santa una plática con ellos en donde estaban totalmente de acuerdo en que se fuera paulatinamente ajustando eso”.

Los manifestantes, en su mayoría pulmoneros, dijeron el viernes que lo que detonó esa inconformidad fue que ese día inspectores provenientes de Culiacán y otros de Mazatlán implementaron un operativo para detener a unidades que trajeran más de dos bocinas y luces decorativas pese a que en esos momentos no traían música mayor a los decibeles permitidos, incluso algunos llevaban su equipo de sonido apagado.

Retiraron el bloqueo luego de que les informaron que el fin de semana no se detendría a más unidades y el diálogo entre dirigentes transportistas y el delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado continuará este lunes.

El Presidente Municipal también expresó que el Ayuntamiento no está usando la fuerza pública para quitarles nada, ni para pararlos, ni frenarlos.

”Pero un pretexto van a querer, al rato te van a hacer una manifestación simple y sencillamente porque la que barre la calle no barrió, o sea, son tiempos electorales, van a ser 45 días, de ese tipo de cosas raras... llaman a una manifestación y quien llama hay que revisarles sus páginas de Facebook donde están participando activamente en el proceso electoral y ahí vas a encontrar que quienes convocan tiene un objetivo y el objetivo es muy claro, yo los puedo desnudar muy fácilmente, nada más revísalos en Facebook y son los mismos que están convocando a todo lo que se opone”, reiteró.

”Entonces creo que nosotros siempre le hemos dado cabida al diálogo, ya cuando alguien no atiende un caso, cuando no quieres escuchar como autoridad pues hay razón para que hagas ese tipo de manifestaciones, pero no se les hace raro que apenas iniciaron esas manifestaciones y por qué antes no se daba es obvio no, entonces hay que decirle a la ciudadanía que no se enganche con esas cosas, hay que diferenciar, nosotros seguimos abiertos al diálogo, a poder construir de manera conjunta, Mazatlán no ocupa ya de una confrontación, no ocupa de divisiones, Mazatlán está creciendo y quienes quieren proponer un cambio distinto de gobierno pues que lo hagan en el marco de sus derechos que tiene, pero que hablen con la verdad”.

Es decir, que no hagan el caos vial para tratar de justificar sus acciones, la verdad la ciudadanía los va a señalar, el Municipio no va a atropellar a nadie, pero sí se le va a decir al ciudadano que sepa diferenciar entre una cosa y otra, manifestó.