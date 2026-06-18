$!Vibra zona turística de Mazatlán con el triunfo de México en el Mundial 2026

MAZATLÁN._ Una vez más la pasión por el futbol volvió a apoderarse de las calles, restaurantes y centros de reunión de Mazatlán, cuando cientos de aficionados, tanto locales como visitantes, se congregaron para seguir el segundo encuentro de la Selección Mexicana dentro de la Copa Mundial de Futbol 2026, donde el tricolor consiguió una valiosa victoria de 1-0 sobre Corea del Sur. Desde minutos antes del silbatazo inicial, el ambiente mundialista comenzó a sentirse en distintos puntos de la zona turística de Mazatlán, especialmente en los sports bars ubicados en la Zona Dorada, Sábalo Country y La Marina, los cuales lucieron llenos de aficionados vestidos con los colores nacionales al darse cita para apoyar al representativo mexicano. La emoción se mantuvo constante durante los primeros 45 minutos de juego, aunque la tensión también se hizo presente entre los asistentes, quienes observaban con preocupación las constantes aproximaciones del conjunto asiático al área defendida por México.









Cada avance de Corea del Sur provocaba gestos de nerviosismo, mientras que las oportunidades del Tricolor despertaban esperanza entre los presentes, así como sus respuestas en la defensa. Fue en la segunda mitad cuando llegó el momento más esperado de la tarde, con la anotación del mochitense Luis Romo, la cual desató una auténtica explosión de emociones entre los aficionados, quienes celebraron con gritos, aplausos y abrazos el tanto que colocó adelante a México en el marcador.









El gol revitalizó el ánimo de los seguidores mexicanos, quienes comenzaron a confiar en que el equipo nacional lograría asegurar su segundo triunfo dentro de la justa mundialista. Minutos más tarde, otra de las grandes figuras del encuentro fue el guardameta Raúl “Tala” Rangel, quien con una espectacular intervención sobre la línea evitó el empate coreano y provocó una de las mayores ovaciones de la jornada en los establecimientos donde se seguía la transmisión. La atajada fue celebrada como un gol por parte de los aficionados, conscientes de la importancia de la acción para mantener la ventaja en la pizarra a favor de la Selección Mexicana. Con el silbatazo final llegó la euforia, al momento en que los asistentes celebraron con entusiasmo el triunfo del conjunto nacional, resultado que mantiene vivas las aspiraciones del conjunto dentro del torneo y fortalece la ilusión de los seguidores mexicanos. La fiesta se trasladó rápidamente a las calles de la ciudad, pues a lo largo de la zona turística fue posible observar caravanas de vehículos haciendo sonar sus cláxones, mientras decenas de personas ondeaban banderas mexicanas y entonaban el tradicional grito de “¡México, México!”, en una muestra de orgullo y apoyo al representativo nacional.









Locales y turistas se sumaron a los festejos, convirtiendo diversos sectores del puerto en escenarios de celebración espontánea, donde predominó el ambiente familiar y la alegría por el resultado conseguido. Sin embargo, la celebración concluyó en el parador turístico de Las Letras de Mazatlán, donde cientos de aficionados continuaron la fiesta entre música, fotografías y muestras de entusiasmo, disfrutando de una noche que quedará marcada por la emoción de ver a México sumar una nueva victoria en la Copa Mundial de Futbol 2026.