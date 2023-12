MAZATLÁN._ Para dignificar y hacer más cómoda la asistencia de los cerca de 700 alumnos de la Primaria Rafael Lizárraga, en el fraccionamiento Misión San Juan, Vicasa Desarrollos y Fundación Grupo Alerta remodelaron los baños de la institución.

Esto de la mano de su programa “Educación que Construye”, que tiene como objetivo asistir a instituciones de educación básica y arreglar algún desperfecto para un óptimo desarrollo estudiantil.

La obra retiró y repuso cinco muebles de baño con taza y tanque, la reinstalación total de llaves mezcladoras en lavamanos, mantenimiento de herrería de ambos baños, suministro e instalación de dispensadores de jabón así como pintura en puertas y paredes.

Fue Sihara González Jiménez, jefa de Capital Humano de Vicasa Desarrollos y encargada de Proyectos de Sostenibilidad, que explicó acerca de cómo fue que se llegó a ayudar a la escuela y el resultado final del proyecto.

“Aquí el levantamiento que se hizo fue mediante el equipo de sostenibilidad y el equipo de trabajo Vínculo con la Comunidad; el cual se dio a la tarea de buscar escuelas que realmente necesitaran, se presupuestó y aquí está el resultado”.

Aseguró que las instalaciones sanitarias estaban en muy mal estado y la actualidad de las mismas es una completamente diferente a la de hace unas semanas, todo con una inversión entre 50 y 70 mil pesos.

Esta es la segunda institución beneficiada con este programa, el cual tiene como visión de futuro aminorar las problemáticas a través de la responsabilidad social, González Jiménez reiteró el compromiso con la sociedad que se tiene por medio de esta iniciativa.

“Nuestra empresa busca ser una Socialmente Responsable, eso va de la mano con tener buenos equipos de trabajo, que nuestros colaboradores estén bien y también estamos buscando ayudar al medio ambiente. Ser una empresa que no solo construya casas sino que regrese a la comunidad”.

Para 2024 Vicasa Desarrollos y Fundación Grupo Alerta esperan hacer nuevos levantamientos, se instó a la comunidad a comunicarse por medio de redes sociales para dar a conocer escuelas con problemas y gestionar una posibilidad de apoyo.

Tras el banderazo inicial, los pequeños de la primaria empezaron a estrenar sus baños y a descubrir las perfectas condiciones en los que se encuentran los mismos.



Escuela agradece el apoyo

José Ángel Mayorquín Jasso, director de la Primaria Rafael Lizárraga, mencionó que este acto es uno positivo, ya que los presupuestos de las escuelas no tienen la solvencia suficiente y este tipo de actos son de agradecer.

“Esto es algo positivo porque infinidad de instituciones requieren mejoras que se escapan a veces de los presupuestos de ellas mismas. Cómo no estar agradecido con estas empresas y que ya resultamos beneficiados nosotros”.

Mayoquín Jasso aseveró que los baños estaban en un estado deplorable y al no haber recursos suficientes, los niños se acostumbraron a utilizarlos en las pésimas condiciones, lo cual no era correcto.

El directivo explicó que hizo un sinfín de peticiones con anterioridad a diversas autoridades, afirmó que no ha habido una respuesta positiva, por lo cual lo hecho por estas empresas es bueno porque mucha gente ya no paga las aportaciones voluntarias debido a que las lomas autoridades instan a no hacerlo.

“Las autoridades a inicios de ciclo escolar cuando los centros de trabajo requieren aportaciones fomentan el no pagar las aportaciones puesto que no son voluntarias, realmente no es así y las muestras están aquí y gracias a estas empresas de manera indistinta a la Secretaría (SEPyC)”, finalizó.