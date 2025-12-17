$!Vicefiscal en la zona sur de Sinaloa se molesta ante cuestionamientos de periodistas

La esposa del periodista Rafael Covantes fue desaparecida el pasado 19 de noviembre y ante los pocos informes que le han proporcionado a la familias de la carpeta de investigación, tal pareciera que está detenida.

Grupo de representantes de diversos medios de comunicación se dieron cita para acompañar a familiares de periodista que lleva 28 días pidiendo avances para dar con el paradero de su esposa Guadalupe Herminia Rivera Rendón y al solicitarle una entrevista e información del caso, se toparon con un funcionario falto de empatía, retador y además grosero y no quiso contestar.

“Publiquen lo que quieran, no los voy a atender, ya retírense”, respondió de manera hostil el vicefiscal Isaac Aguayo Roacho a periodistas que buscaban información de la esposa de periodista desaparecida.

Por ello, el grupo de reporteros y familiares acompañaron a la familia de Guadalupe Herminia Rivera Rendón, pero se toparon con un vicefiscal que evadió responder a los presentes y que solo lo haría con la familia de Guadalupe.

“Él sabe que yo lo voy a atender a la brevedad, pero si ustedes venían a otra cosa, adelante y publiquen lo que ustedes quieran, pero se retiran y me dan espacio para hacer lo que tengo que hacer y lo voy a atender”.

Durante el encuentro, retó a los periodistas a que publicaran lo que quisieran, que hablaran al gobernador, a la presidenta, a quien fuera, y los corrió de las oficinas públicas. Los medios esperaron media hora pacíficamente, pero ante la negativa del vicefiscal, se introdujeron a la oficina para exigir información, evidenciando su actitud arrogante y soberbia.

Y es que durante la ola sangrienta que vive la entidad de más de 3 mil desapariciones forzadas, las vicefiscalías registran grandes rezagos en las carpetas de investigación por más de 10 años atrás, expuso el visitador de la Comisión de los Derechos Humanos, Érick Tiznado Sánchez, quien acompaña a las familias ante las instancias correspondientes para ejercer presión y que la autoridad haga su trabajo, como ha hecho desde el 19 de noviembre que la administrativa del portal digital fue privada de su libertad junto a otra persona.

“Como le digo yo a Rafael, estamos presionando o pidiendo que la autoridad, que es la fiscalía, esclarezca y dé con el paradero y con bien de las personas. Pues mira, lamentablemente como todas las investigaciones que se tienen ahorita, desafortunadamente no hay avances, que es lo que exigen las familias sobre todo. No hay avances, tenemos este asunto, tenemos el asunto también del joven de Durango y de la chica arrastradora que pertenece a un colectivo de búsquedas de personas”, explicó.