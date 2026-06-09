Victoria del PRI en Coahuila abrirá el camino para sacar a Morena de Sinaloa: Maribel Chollet

La victoria del PRI en las recientes elecciones de Coahuila significó una clara señal de que Morena no es invencible y da esperanzas para recuperar espacios políticos en varios estados del País, entre ellos Sinaloa, afirmó la dirigente municipal del PRI en Mazatlán y Regidora, Maribel Chollet Morán.

Consideró que los resultados obtenidos en Coahuila fortalecen el ánimo de la militancia tricolor y demuestran que la ciudadanía puede unirse para derrotar a gobiernos, siendo un paso fundamental rumbo a las próximas elecciones, pues refleja el rechazo de múltiples sectores de la población hacia Morena y su gente.

“Sin lugar a dudas es una gran oportunidad para que nos oxigenemos todos y veamos que aquí no hay nadie que sea totalmente invencible. Sí se puede y así será; así como se desmorona el país ante nuestros ojos, también la sociedad se ‘desmorena’ de ellos”, declaró.

“Por supuesto que es el paso más importante hasta ahora. La región norte y noroeste del país está diciendo no a Morena, está diciendo no a que no nos trunquen el desarrollo. Lo acabamos de ver con el tema de El Habal y su lucha; así de claro está el ejemplo de que cuando la sociedad se une, las comunidades en este caso hacen fuerza”.

De igual modo, aseguró que los resultados en Coahuila envían señales positivas para el PRI de cara al proceso de urnas de 2027. Mientras destaca que el partido ha demostrado ser una oposición sólida que pueda sacar éxito electoral, tal y como lo ha hecho el gobierno encabezado por Manolo Jiménez.

“Señales de que vamos a ganar, vamos por el rumbo correcto. El PRI ha mostrado una vez más que es el único partido que hace verdadera oposición y que el contrapeso lo dan los buenos gobiernos, los dan los resultados positivos de un gran gobernador como Manolo Jiménez”, manifestó.

Asimismo, destacó un sentimiento de cercanía con los resultados obtenidos en aquella entidad, pues señala que Mazatlán es una tierra que siempre ha abrazado a los coahuilenses; situación que motiva al priismo para seguir una ruta que en el 2027 les pueda dar resultados positivos.

Sobre la situación política de Morena en Sinaloa, Chollet Morán aseguró que existen indicios de desgaste dentro del partido guinda.

Incluso, cuestionó los señalamientos hacia algunos de sus principales actores políticos y sostuvo que en la entidad hubo irregularidades durante el proceso electoral de 2021.

“¿Dónde está el Gobernador con licencia? ¿No les dice eso nada? ¿Dónde están todos los imputados? Ese yo creo que es el mejor reflejo de que cuando el crimen organizado y los poderes fácticos no intervienen, gana la democracia. Y aquí en Sinaloa en el 2021 no ganaron, arrebataron, coaccionaron, secuestraron y golpearon”.

“Aquí en Sinaloa las cosas van a cambiar. Morena se va; nunca debió de haber llegado, porque la improvisación nos ha hecho mucho daño a México y a Sinaloa”, expresó.