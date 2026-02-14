Mazatlán
Vigila buque de la Marina bahía de Mazatlán donde este sábado se realizará el Combate Naval del Carnaval

Durante la mañana de este sábado no se cuenta con operativos de vigilancia de parte de las corporaciones en esa zona pero no está permitido el tránsito vehicular
Belizario Reyes |
14/02/2026 10:27
14/02/2026 10:27

Un buque de la Secretaría de Marina Armada de México vigila la bahía frente al Paseo Olas Altas donde la noche de este sábado se realizará el Combate Naval del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”.

Además del buque naval, en dicha bahía se pueden ver esta mañana otras embarcaciones menores o lanchas, mientras que a la orilla, en el área de playa, personal correspondiente coloca los puntos de disparo de fuegos artificiales.

El Combate Naval, al que tradicionalmente asisten miles de personas, conmemora la defensa del Puerto de Mazatlán en marzo de 1864 durante la Segunda Intervención Francesa en la que defensores y pobladores atacaron a la Corbeta La Cordeliére y la obligaron a la retirada.

A las 23:00 horas de este 14 de febrero, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de música y fuegos artificiales.

La mañana de este sábado no se vio a personal de corporaciones de seguridad realizando recorridos entre la playa y las rocas del Paseo Olas Altas para buscar y retirar posibles puntas u objetos que pudieran ser utilizados como algún arma para agredir a alguien, para de esa manera prevenir incidentes como lo hicieron en días anteriores.

Sin embargo, el área ya se encuentra cerrada a la circulación vehicular y solamente se permite el ingreso de unidades de empresas repartidoras de productos, de personal que instala templetes o de instituciones de seguridad.

También se permite el ingreso de peatones y comerciantes a la zona donde esta noche se espera sea abarrotada por los miles de asistentes.

