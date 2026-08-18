$!Vigila Marina a Mazatlán con más de mil elementos, embarcaciones y helicópteros: Alcaldesa

Tras reconocer que en lo que va de agosto han sido asesinadas cerca de 32 personas en este municipio, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, manifestó que la Marina vigila a Mazatlán con más de mil elementos, embarcaciones en la bahía y helicópteros.

“Ya está la Marina con más de mil elementos aquí en Mazatlán, específicamente en Mazatlán, en las colonias, en el área turística y en el área turística vamos a trabajar en este primer anillo como le dicen ellos, van a estar trabajando con la Guardia Nacional y la Marina”, expuso.

“Y en la segunda línea que es la parte de acá de la ciudad está todo el Ejército y combinado con la Marina también, así es (incluye vigilancia en la bahía con embarcaciones), todo, hasta helicópteros también, ayer nos solicitaron vigilancia en El Roble por la cuestión de que entran los muchachos de preparatoria a la escuela ya y nos dijeron ayer que estaba volando un helicóptero”.

En entrevista tras asistir a la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz y después de que el lunes también en la Tercera Región Militar se realizó la Mesa Estatal de Seguridad, reconoció que van cerca de 32 homicidios dolosos en agosto en este municipio, las cifras son reales.

En la sesión ordinaria de Cabildo realizada el jueves pasado la Regidora por el PAN Wendy Liliana Barajas Cortés expuso que el julio en este municipio se cometieron 36 asesinatos, lo que representa en mes con más asesinatos en lo que va del año, lo que la Alcaldesa calificó como declaraciones exageradas.

“Lo que pasa es que la expresión de las personas, la expresión de las personas cuando lo dicen, eso es lo dantesco y exagerado, las cifras están, eso no lo podemos negar, lo que sí le pedí yo al vicefiscal que me diera por favor cuáles son las cifras porque yo las quiero conocer, para dar exactamente cifras correctas”, continuó.

“Porque eso es muy importante, ser transparente en lo que está pasando, eso lo tenemos muy claro lo que está sucediendo, pero sí hay que dar las cifras con mucha seguridad y con honestidad, no nada más hablar por hablar”.