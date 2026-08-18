$!Vigila Marina a Mazatlán con más de mil elementos, embarcaciones y helicópteros: Alcaldesa

Tras reconocer que en lo que va de agosto han sido asesinadas cerca de 32 personas en este municipio, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, manifestó que la Marina vigila a Mazatlán con más de mil elementos, embarcaciones en la bahía y helicópteros.
“Ya está la Marina con más de mil elementos aquí en Mazatlán, específicamente en Mazatlán, en las colonias, en el área turística y en el área turística vamos a trabajar en este primer anillo como le dicen ellos, van a estar trabajando con la Guardia Nacional y la Marina”, expuso.
“Y en la segunda línea que es la parte de acá de la ciudad está todo el Ejército y combinado con la Marina también, así es (incluye vigilancia en la bahía con embarcaciones), todo, hasta helicópteros también, ayer nos solicitaron vigilancia en El Roble por la cuestión de que entran los muchachos de preparatoria a la escuela ya y nos dijeron ayer que estaba volando un helicóptero”.
En entrevista tras asistir a la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz y después de que el lunes también en la Tercera Región Militar se realizó la Mesa Estatal de Seguridad, reconoció que van cerca de 32 homicidios dolosos en agosto en este municipio, las cifras son reales.
En la sesión ordinaria de Cabildo realizada el jueves pasado la Regidora por el PAN Wendy Liliana Barajas Cortés expuso que el julio en este municipio se cometieron 36 asesinatos, lo que representa en mes con más asesinatos en lo que va del año, lo que la Alcaldesa calificó como declaraciones exageradas.
“Lo que pasa es que la expresión de las personas, la expresión de las personas cuando lo dicen, eso es lo dantesco y exagerado, las cifras están, eso no lo podemos negar, lo que sí le pedí yo al vicefiscal que me diera por favor cuáles son las cifras porque yo las quiero conocer, para dar exactamente cifras correctas”, continuó.
“Porque eso es muy importante, ser transparente en lo que está pasando, eso lo tenemos muy claro lo que está sucediendo, pero sí hay que dar las cifras con mucha seguridad y con honestidad, no nada más hablar por hablar”.
Expresó que en las reuniones de la Mesa de Seguridad dan las cifras de lo que pasa un día anterior, por lo que ahora le solicitó al Vicefiscal en la Zona Sur del Estado cifras de enero a agosto y espera que en esta semana se las proporciones.
También dijo que se ha comentado de algunos casos de privación de la libertad personal, por lo que espera la información que el Vicefiscal le proporcione mañana miércoles.
“De extorsión no me comentaron, pero sí privados de la libertad sí me comentaron, pero le doy las cifras más seguras, me dijeron que sí había gente (privada de la libertad), pero lo que pasa es que hay que denunciar, hay que hacer todo eso, porque es muy importante la denuncia si no no se forman las carpetas de investigación y mucha gente no denuncia, ese es el detalle”, expresó.
También invitó a la población a que denuncie ante el número de emergencias 911 los casos que puedan parecerles de riesgo, donde sí le contestan, lo mismo al 089 para denuncias anónimas y aplica el Botón de Mujer Segura e inmediatamente le contestan, todos esos números sí están funcionando y le dan atención al ciudadano.
El lunes el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, dio a conocer que durante la semana antepasada se registraron 17 homicidios dolosos en Mazatlán y la semana pasada fueron 15.
Sin embargo, la mañana del mismo lunes un comerciante fue asesinado a balazos en el Abasto La Yarda, en el Ejido El Venadillo y por la noche se registró un ataque a balazos en el Infonavit Alarcón contra dos hombres, uno murió en el lugar y otro falleció posteriormente en el hospital donde fue trasladado para recibir atención médica.
Ante estos asesinatos más recientes la Alcaldesa dijo que las autoridades de los tres niveles de Gobierno están muy conscientes, no pueden ocultar las cosas porque todos los días se ven y en las Mesas de Seguridad lo que se hace es trabajar el conjunto, el Estado y la Federación están muy pendientes, sobre todo la Federación.
“Creo que hoy tenía algo la Presidenta Claudia Sheinbaum en su Mañanera, todavía no lo he visto, pero al ratito lo voy a checar, pero sí pues dan los datos de cómo van todos los sucesos en Mazatlán, no se oculta nada, estamos conscientes de todo lo que está pasando, estamos preocupados y ocupados trabajando en cuestiones de tener relación de trabajo el Gobierno estatal y el Gobierno federal junto con nosotros ayudando en lo que nos toca, en la contención de las cosas para que no se contaminen los hechos y que llegue la Fiscalía a hacer su trabajo”, reiteró Osuna Zavala.
“El trabajo es de todos, no solamente del Gobierno, tiene que ser del Gobierno en conjunto con la ciudadanía, la ciudadanía les hemos comentado que si no hay luz suficiente en las calles que nos hablen para reparar todas las lámparas, recuerden que las ciudades bien iluminadas inhiben todos estos eventos que están sucediendo y también si tienen otras necesidades de la cuestión pública que nos avisen, es alumbrado, es el drenaje, todo eso que lleva a hacer una calle más segura o un contexto habitacional más seguro, eso nos pueden solicitar y con mucho gusto los atendemos”.