Vigilan en Mazatlán 220 proyectos inmobiliarios para evitar fraudes

En Mazatlán suman 220 desarrollos inmobiliarios en proceso que son vigilados para evitar fraudes, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

Y es que, señaló el presidente de la AMPI, Luciano Carrasco Altamirano, tanto dicho organismo como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción buscan blindar al puerto de proyectos que solo dañan su imagen como destino seguro para la inversión.

“Es correcto, en todos los ámbitos, es estar, ahora sí, revisando desde el tema legal, sobre todo el tema más importante es que un proyecto que vaya a salir a comercialización que tenga la certeza tanto jurídica, legal y sobre todo que revisen que tengan su permiso de construcción”, explicó.

“Es una de las partes que nos ha encargado mucho en las reuniones el director de Planeación, que veamos cómo van los avances al día de hoy y que tengamos esa certeza”.

Carrasco Altamirano dijo que afortunadamente en el Gobierno municipal han encontrado una colaboración de puertas abiertas con el micrositio de inversión segura.

“Hemos colaborado muy de cerca, sobre todo revisando esta parte. Es importante, a través del micrositio de inversión segura, se está buscando no solamente la consolidación de buscar la certeza jurídica de los proyectos, sino también se está buscando la viabilidad financiera que estos vayan a tener, a través de que ya vengan soportados, ya sea con un respaldo con inversionistas o con créditos puentes que vengan ligados a dicho proyecto”, indicó.

Al respecto, comentó que han sostenido varias reuniones con el Gobierno de Mazatlán sobre todo dando claridad y para involucrarse en el tema, desde la ADIM, CMIC y otras asociaciones, así como los distintos colegios de ingenieros y arquitectos documentándose.

“Sobre todo en la primera línea de playa y la segunda línea, son de los avances que hemos tenido actualmente al día de hoy, y pues queremos también llevarlo dentro del micrositio de inversión segura y darle continuidad para seguir demostrando la certeza de cómo va el desarrollo, cómo va avanzando y sobre todo los procesos de construcción, porque recordemos que cada proyecto que entra, entra con permisos de construcción que tienen una periodicidad de tiempo”.

El representante de los profesionales inmobilarios citó que dentro del micrositio hay 94 proyectos registrados, pero hay 220 en total en proceso.

“Ahorita en el micrositio de inversión segura hay 94 proyectos que ya deben de estar arriba, andan sobre los 91, se iban a subir 3, creo que entraban, pero en total vigentes, hay un total de 220 y tantos proyectos que ya ahorita se han bajado o ya no están arriba porque ya están en terminación de obra, otros apenas van a entrar, pero con estos nodos que se va a vocacionar, pues se va a estar moviendo las cifras”, detalló.

Sin embargo, agregó que se ha optado solamente por tener los que están con licencia vigente en construcción de giros en su mayoría de habitación vertical.

“Los proyectos que están ahorita es la habitacional vertical y también el tema de los parques logísticos que se están haciendo, así como las plazas comerciales, es lo que están ahorita vigentes”, puntualizó.

De la cifra de inversión actual y de la expectativas para cerrar el año y como ven el 2026, Carrasco Altamirano lo prevé bastante variante.

“Tendríamos que esperar, en nuestra sesión de AMPI, vamos a presentar las cifras como tales que se van a estar manejando y sobre todo las perspectivas que vamos a tener para este 2026”, finalizó.