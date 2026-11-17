Ante la ola de hechos violentos, que ha dejado decenas de asesinatos, entre ellos varios feminicidios en Mazatlán, el nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal, Coronel Remigio Cruz Domínguez, no precisó si las acciones locales han fallado o requieren modificaciones, pero respondió que se rigen por el Plan Nacional de Seguridad.

Y ante los cuestionamientos sobre la eficacia del reforzamiento de la seguridad, el jefe policiaco centró sus respuestas en la estrategia nacional y la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

La mañana de este martes, en su más reciente encuentro con medios de comunicación como parte de la “Vocería de Seguridad”, Cruz Domínguez fue cuestionado sobre las condiciones de seguridad en el puerto y las medidas para proteger a la población durante las próximas celebraciones.

Además de la eficacia de la estrategia de seguridad ante los hechos violentos registrados en los últimos meses en Mazatlán, donde ya se han presentado ataques contra comerciantes, fiestas familiares y negocios nocturnos, para solicitar una explicación sobre lo que está ocurriendo con las acciones implementadas para contener la delincuencia.

Incluso la mañana de este martes madre e hija fueron asesinadas a balazos dentro de su vivienda, frente a secundaria Nueva Creación, en el Fraccionamiento Santa Teresa, en la periferia del puerto.

En su respuesta, el funcionario destacó las reuniones de la Mesa de Paz y la participación de autoridades municipales, estatales y federales en el diseño de operativos específicos, aunque, no presentó una evaluación de la eficacia de esos despliegues frente a los ataques registrados en la ciudad.

Y dijo que se implementaron acciones ante los hechos violentos en un antro de la Zona Dorada.

"Tenemos una base general, que es la ley nacional, el Plan Nacional de Seguridad Pública. En ese plan nos regimos todos los demás. Sin duda el plan que nos ha establecido la Presidenta de la República es bueno”, comentó.

Describió un esquema que comprende atención ciudadana, recopilación de información, trabajo de campo e intervención de autoridades ministeriales, así como operaciones coordinadas para cumplir mandamientos judiciales.

En este sentido, su explicación se concentró en el funcionamiento de esa coordinación y en la defensa del Pan Nacional de Seguridad, sin establecer si los hechos recientes muestran deficiencias en los operativos municipales ni qué ajustes correspondería realizar.

"En el primer caso es la atención a las causas. Día a día, la autoridad municipal se acerca a la comunidad. Cada caso, le llevamos seguimiento, de tal manera que esa información de carácter social que nos brinda la ciudadanía, lo complementamos con trabajo de campo y una vez que tenemos ese trabajo de campo integrado, se lo entregamos a la autoridad ministerial para que realice la labor que a él le corresponde y nos obsequie las órdenes técnicas de investigación, en su caso, las órdenes de aprehensión o algún otro mandamiento judicial y ministerial que cumplimentar”, declaró.

“Una vez teniendo esa orden, ya contamos organizados con el componente operativo integrado con autoridades de los tres niveles de gobierno. Ya estamos listos para acudir inmediatamente a solucionar el problema”, añadió.

Por otro lado, se le solicitó por parte de los medios de comunicación, resultados concretos con respecto a los retenes instalados en distintos puntos de la ciudad, con participación de los tres órdenes de gobierno.

El cuestionamiento buscó conocer si estas revisiones han permitido detectar personas en posesión de objetos ilícitos o prevenir delitos, bajo el señalamiento de que la Vocería de Seguridad también debe informar sobre los resultados de los operativos.

En este tema, el Secretario no proporcionó cifras de personas detenidas o aseguramientos, explicando que los resultados de otras corporaciones se presentan ante las fiscalías correspondientes y no forman parte de las estadísticas municipales, pese a tener reuniones de seguridad con los tres ordenes de Gobierno.

"En este caso, de los delitos de mayor nivel, ya corresponden a la entidad federativa y a la federación, y esos resultados se los hacen saber a la Fiscalía General de Justicia del Estado, en su caso, o en su caso a la Fiscalía General de la República”, dijo.

En otra pregunta, se pidió al secretario información general sobre un presunto hallazgo de droga en un vehículo y la detención dedos sujetos relacionados a este incidente que tuvo lugar en la zona dorada para esclarecer lo ocurrido.

Ante este cuestionamiento, Cruz Domínguez señaló que la Policía Municipal no participó en el operativo, por lo que no contaba con información, y remitió las consultas a la Fiscalía General del Estado.

"Durante ese evento no participaron las autoridades municipales y por lo mismo que no participan las autoridades, pues no tenemos esos datos. Hay que dirigirnos, por favor, a la Fiscalía General de Justicia del Estado”, ,manifestó.

Aunque Cruz Domínguez sostuvo que existe coordinación permanente entre las corporaciones y destacó las reuniones permanentes de la Mesa de Paz, no precisó qué información sobre los resultados de otras corporaciones recibe la Secretaría a su cargo ni cómo se utiliza para evaluar los operativos locales.