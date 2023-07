Estos ciudadanos servirán también como apoyo al Escuadrón Acuático, ya que en conjunto con Operadora de Playas, estas vacaciones se mantendrán pendientes de los accesos de playa y de alertar sobre la presencia de bañistas en zonas o condiciones de riesgo.

“Con el tema de los Monitores Ambientales, en coordinación con Operadora de Playas, van a redoblar esfuerzo, tuvimos reunión el día viernes para eso, el viernes pasado, el monitor que va a estar en lo que es el Malecón y Olas Altas, con radiofrecuencias y con todo este tema, va a estar buscando la forma de sacar a la gente”, informó el Edil.

Señaló que en situaciones donde se les pide a los bañistas no introducirse al mar o salir de él si no existen las condiciones adecuadas en el área y que no atienden estas indicaciones, serán los monitores quienes van a ayudar contener un poquito esa terquedad, esa necedad, esto de manera conjunta con la gente Operadora de Playas.

“Eso inicia con el propósito de que lo arranquemos este viernes que demos el banderazo a eso, es para poder reforzar un poquito ahí, porque hay mucha inconsciencia pues, la verdad la gente a eso de la imprudencia, por más que hagas a veces se nota poco”, lamentó.

También informó que este programa pretende extenderse a las colonias, donde ya tuvo acercamiento con algunos líderes, esto con la finalidad de que sean ellos quienes puedan reportar situaciones de riesgo, como ejemplo mencionó, que esta temporada de lluvias que se le indica a los ciudadanos no sacar basura a las calles, los monitores puedan aminorar estos hechos, evitando así los taponamientos en alcantarillas, rejillas y desagües.