$!Villa Navideña sigue atrayendo a miles de mazatlecos; en Navidad fue visitada por 23 mil personas

MAZATLÁN._ Con el espíritu decembrino aún presente, la Villa Navideña del Parque Central sigue dejando momentos de felicidad a chicos y grandes con sus atracciones, espectáculo de luces y juegos mecánicos. Este sábado no fue la excepción, al recibir la visita de miles de personas al caer la tarde noche.





A una semana de su inauguración, niños, jóvenes y adultos continúan visitando el lugar para tomarse la foto del recuerdo con Santa Clos, probar la comida de los food-truck o simplemente pasar el rato con juegos y la magia navideña, que a pesar de ya haber pasado el día 25, aún se respira en el aire. A través de pasillos llenos, en los que es difícil moverse, el éxito de la Villa Navideña se vio reflejado en las sonrisas de los infantes que tenían recorridos extremos sobre la pista de hielo, al ritmo de música clásica de la fechas. En tanto, otros disfrutaban de paseos nocturnos por el lago junto a sus parejas.





En cuanto a la afluencia de personas que ha tenido la Villa en la última semana, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que tan solo el pasado día de Navidad, el Parque Central registró la vista de 23 mil personas, una cifra mayor a lo obtenido durante el año pasado. “Fueron alrededor de 23 mil personas las que asistieron el 25 de diciembre; y bueno, la invitación está abierta para que nos sigan acompañando todos estos días. Vamos a estar abiertos hasta el 6 de enero y ha habido mucha afluencia este año, incluso más que el año pasado”, expresó Palacios Domínguez. “Estamos muy contentos; les recordamos a las familias mazatlecas que la entrada a la Villa Navideña es gratuita y también lo que es la pista de hielo no tiene ningún costo. Lo que se cobra es los juegos mecánicos: 50 pesos para niños y 70 pesos para adultos”.





Largas filas para disfrutar de las cabañas de Santa y subir a los juegos mecánicos, fue algo de lo que también se pudo observar este sábado con los miles de visitantes que se dieron cita en el antiguo Bosque de la Ciudad, donde también se pudieron ver gran cantidad de autos buscando estacionamiento. Se espera que en los siguientes días la Villa Navideña continúe con una buena afluencia de visitantes, tanto locales como turistas, aprovechando las vacaciones invernales y que algunos familiares están de vacaciones en Mazatlán para el fin de año.