La Sindicatura de Villa Unión cuenta con el potencial para convertirse en Municipio, tal como han aspirado sus habitantes desde hace años, siguiendo así los pasos de Eldorado y Juan José Ríos que recientemente recibieron su nombramiento tras un proceso largo, así lo dio a conocer el Alcalde Édgar González Zataráin.

Aún con muchos factores a favor, el Alcalde señaló que este es un proceso tardado que conlleva muchos estudios que tendrán que realizarse en materia económica, de salud y de servicios, para determinar que es autosuficiente.

“Es un proceso largo, hay que decirlo, se lo he dicho a los promotores de esta iniciativa, no es tan fácil porque son una serie de estudios que se tienen que hacer en materia económica, en materia de salud, de servicios, de todo, el tema del agua”, precisó el Alcalde.

“Son demasiados estudios que se tienen que hacer y si en algún futuro se piensa hacer, hay que hacer los estudios, hay que caminar. No es así, llegar al Congreso y decir ‘hey ya ahora decrétamelo municipio’, no. Hay que hacer todo un proceso, hay que hacer consultas. Cuántos años llevó a Eldorado de lucha, cuántos años llevó a Juan José Ríos”, mencionó.

Aún cuando cabe la posibilidad de la separación, dijo el Alcalde, no se ha dejado de invertir en obras para la sindicatura, por ser la más importante del Municipio.

Así mismo descartó que la municipalización de Villa Unión representara alguna afectación para Mazatlán, dado que a diferencia de hace algunas décadas, hoy la economía tiene otros giros que mantienen la ciudad, como lo son el turismo y el desarrollo inmobiliario.

“Hoy en día no (afecta), si fuese en otro tiempo sí, porque Mazatlán está ahorita muy fuerte en materia económica, el tema del desarrollo que trae y del impulso ha generado demasiados empleos, son insuficientes la mano de obra de la región, entonces eso afortunadamente no le ‘pega’, no le merma, en otro tiempo si lo hubiera hecho mucho”, dijo.