La formación del cacicazgo de Héctor Melesio Cuén Ojeda en la Universidad Autónoma de Sinaloa se vio nacer desde que fue Director de Bienes e Inventarios de dicha institución educativa y esa situación se advirtió desde el 2020 y 2021, dijo la Senadora de la República, Imelda Castro Castro. “La formación del cacicazgo de Melesio Cuén nosotros lo vimos nacer, observamos como universitarios durante muchos años y vimos cómo desde que fue director de Bienes e Inventarios de la Universidad empezó a hacer su fortuna, empezó a cambiar su vida, empezó a comprar empresas y hasta la fecha”, añadió la Senadora Castro. “Cuando fue Rector, es muy fácil, yo les he dicho hay muchas cosas que no se pueden ocultar y una de ellas es el amor, cuando alguien está enamorado en los ojitos se le ve un brillo diferente, la sonrisa, a otros el dinero, la ruta del dinero no falla, si tu le revisas a las personas los que somos actores públicos cómo entramos, hay una declaración de intereses, patrimonial, fiscal y en la declaración patrimonial cada año la tenemos que presentar”.

Reiteró que se debe seguir la ruta del dinero. “Entonces ahí se vino generando un cacicazgo de control de la Universidad y no solamente con un tema de poder: yo quiero controlar, o sea, vamos a controlar la Universidad porque qué bonito se siente ser el jefe político y nombrar o los rectores, qué bonito se siente, no solamente era esa pasión del poder, era un tema de desviar el dinero de la Universidad a través de proveedores, etcétera y ahí está la fortuna que tiene esa familia”, reiteró en la conferencia de prensa.

“Y llegó en momento en que eso no se puede ocultar, no se puede tener en la impunidad, por qué, porque como les digo los cambios y las transformaciones en este proceso no puede llegar un gobernante, un partido y querer cambiar todo de la noche a la mañana, pero en estos tiempos el tema de las universidades ya se está viendo, por qué, porque aparte de todos los vicios que se generaron se saqueaban las universidades por muchos cacicazgos en la UNAM, la Universidad de Guadalajara, en muchos lugares”, informó.

Por ello subrayó que lo que está haciendo el Congreso del Estado de Sinaloa, que es legislar, que es cambiar la Ley Orgánica de la UAS, porque es su facultad hacerlo, por lo que las cinco propuestas que hay están a la altura del momento que se vive como la igualdad de género en las direcciones, en la rectoría, en las diferentes dependencias de la Universidad. “Porque la Universidad no se cuece aparte, es un ente público que maneja recursos públicos y que incluso tiene un presupuesto mayor a cuatro municipios de los más grandes del estado y resulta que con Mazatlán, con Culiacán, somos muy estrictos y todo, pero con la Universidad no, pero aparte que maneja recursos públicos tiene una entrada de recursos propios que se llama, que son millonarios, que nadie ha fiscalizado”, reiteró la Senadora Castro Castro.

Recordó que ha generado muchos memes la factura de 19 millones de pesos por la compra de tortillas por un año en la UAS para las Casas del Estudiante que estuvieron deshabitadas en ese tiempo porque era tiempo de pandemia del Covid-19. “Entonces eso no puede seguir, si lo estamos cuestionando en otros lados, con Lozoya (ex director de Petróleos Mexicanos), con todos esos que tenemos procesados pues por qué no se ha cuestionado esto, siempre todos los gobernadores lo sabían y lo dejaban, lo dejaban, lo dejaban y pues ahora estamos en otra etapa”, enfatizó. “En el caso del Gobernador, él no tiene facultades de Fiscalía, no de Congreso del Estado, pero ha dado su opinión que yo comparto totalmente y que nosotros lo planeamos que Morena no debía hacer acuerdos políticos y con un cacique que tenía controlada a la Universidad, ya lo dijimos, ahí están todas las notas periodísticas, generaron más de 500 notas periodísticas cuando nosotros dimos nuestra opinión, sin embargo, yo dije, estamos con el Gobernador Rocha, estamos con Morena, nos por eso nos vamos a enojar”, dijo.