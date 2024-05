Cuando la parte demandante fue a preguntar del por qué no instalaba las lámparas acordadas en el contrato, el ahora imputado dijo que había utilizado el dinero que le dieron en pago de deudas, por lo que no podría comprar el material e insumos para fabricar las 238 lámparas e instalarlas y para hacerlo requería que le dieran el resto del monto del dinero que establecía el contrato que estuvo vigente de noviembre del 2021 a diciembre del 2022, según el Ministerio Público.

Entre las medidas cautelares que le formuló el Juez de Control en la audiencia de imputación le fijó una fianza de 2 millones de pesos, que acuda a firmar cada 10 días, que no se acerque a víctimas y testigos y que no salga de Sinaloa.

MAZATLÁN._ Al dueño de Azteca Lighting, Jesús Alonso “P”, se le imputó como presunto responsable del delito de fraude, pero no por el litigio que mantiene el Ayuntamiento de Mazatlán en su contra, sino en perjuicio de Corporativo de Servicios en Construcción en su proyecto inmobiliario MLC Plan Máster, por 23 millones 110 mil 441 pesos con 78 centavos, por lo que también fue vinculado a proceso.

Aunque su defensa manifestó que no se acreditaba el delito de fraude que le imputó el Ministerio Público, si acaso un incumplimiento de contrato, además de que su defendido, coacusado junto con el representante de la empresa Francisco “N”, quien realizó el contrato, intentó devolver el dinero que le entregaron con un cheque en dólares, el Juez determinó que sí se tenían los elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito que se le imputó.

El Ministerio Público solicitó que se le aplicara una fianza por 30 mil pesos, pero el Juez de Control consideró que al ahora imputado se le citó 19 veces para esta audiencia, y aunque en algunas ocasiones justificó su inasistencia, abusó de ese plazo procesal y como una forma de no sustraerse de la justicia, le fijó una fianza de 2 millones de pesos que deberá garantizar en 15 días y su proceso lo llevará en libertad cumpliendo las medidas cautelares que le dictaron.

En la audiencia que inició cerca de las 13:40 horas y concluyó momentos antes de las 19:00 horas, el Juez de Control también fijó dos meses de investigación complementaria para que las partes presenten las pruebas que a su derecho consideren convenientes.

Tras salir en libertad, Jesús Alonso manifestó en breve entrevista con medios de comunicación que la acusación en su contra es un tema que considera que hay línea, pero apenas se va empezando, y no quiso comentar lo referente al litigio que tiene el Ayuntamiento de Mazatlán en su contra por el contrato de 400.8 millones de pesos por la adquisición de 2 mil 139 luminarias, que fue rescindido y que ahora la Comuna solicita la devolución del anticipo de 60 millones de pesos y el pago de cerca de 40 millones de pesos por el incumplimiento del contrato.

“No tengo comentario de eso, pero te voy a comentar de esto, esta orden de aprehensión fue (se la ejecutaron cuando) porque salí a comer, salí a comer porque el doctor me dijo mantente en reposo o trata de no hacer fuerzas ni que te suba los pulsos ni nada, ok, está bien, pero tengo que salir a comer”, expresó.

Tras salir en libertad la tarde de este jueves ahora afrontará en libertad el proceso en su contra como probable responsable del delito de fraude en contra de Coseco.