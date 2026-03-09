Vinculan a proceso a imputado por feminicidio agravado en contra de Rubí Patricia ocurrido en Mazatlán

Auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada se le dictó este lunes a José Manuel “N” como probable responsable del delito de feminicidio agravado en contra de la madre buscadora Rubí Patricia.

Fue en la continuación de la audiencia inicial que inició el pasado 4 de marzo en la causa 160/2026, cuando la Jueza de Control Mónica Lizeth Gastélum Palazuelos, determinó que hay elementos de prueba suficientes de la probable responsabilidad del ahora detenido en la comisión o participación del delito de feminicidio agravado por haberse cometido en presencia de la hija menor de 6 años de la víctima.

En la continuación de la audiencia que comenzó cerca de las 9:42 y concluyó aproximadamente a las 12:13 horas también se estableció un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, el cual vencerá el 10 de septiembre del 2026.

Entre las 00:23 y la 1:10 horas del pasado 27 de febrero el ahora imputado acudió al domicilio de Rubí Patricia, ubicado en la Avenida Santa Rosa, en el Infonavit Jabalíes, en este puerto, presuntamente para cobrar una feria que le debían.

Al llegar tocó la puerta y le abrió la madre buscadora, a quien con un cuchillo la atacó en diferentes partes del cuerpo, causándole 14 heridas y después ingresó, buscó en cajones y robó dos teléfonos celulares y la tablet de la menor y salió corriendo, de acuerdo con lo que se expuso en la audiencia inicial con base en declaraciones de testigos, grabaciones de video de casas vecinas e indicios de pruebas.

Entre las declaraciones se encuentra la de la menor que dijo que cuando se encontraba con su mamá en el cuarto donde ambas vivían llegó un amigo de su mamá, por lo que Patricia Rubí abrió la puerta.

Después escuchó a su mamá gritar y el amigo que había llegado ingresó al cuarto y se llevó los dos teléfonos celulares y la tablet.

De acuerdo con lo manifestado por otra persona declarante en la carpeta de investigación por estos hechos, al cuestionar a José Manuel por qué había matado a la persona por lo que lo buscaba personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el ahora detenido dijo que nada más quería “tumbarla”, pero se “apaniqueó” y la mató.

Tras su detención, José Manuel fue internado en el Centro Penitenciario El Castillo para ser puesto a disposición de la Jueza de Control en la Sede Regional de Justicia Penal y Oral Sur.

Tras vincularlo a proceso y dictarle prisión preventiva justificada para no poner en riesgo a las víctimas indirectas, testigos y a la sociedad, José Manuel queda interno en el Centro Penitenciario en mención durante el tiempo que dure el proceso para garantizar su presencia en el mismo y evitar el riesgo de fuga.