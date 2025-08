$!Vinculan a proceso al joven Felipe Yahir por el homicidio en contra de su papá, en Escuinapa

En la audiencia de este 4 de agosto el abogado defensor, Enrique Velarde Moreno, solicitó que se declararan como improcedentes actuaciones periciales realizadas por una perito de la Fiscalía General del Estado por considerar que no fue preservada la escena de los hechos y no fue asegurada la casa donde ocurrieron los mismos, pero la autoridad judicial desestimó esa petición argumentando que de acuerdo con lo presentado por el Ministerio Público se realizaron las diligencias correspondientes y no se podía asegurar la casa porque en ella vive Rosa, una persona de poco más de 80 años, mamá de la hoy víctima y no se le debía afectar a ella con el aseguramiento del inmueble porque se le dejaría sin casa para vivir.

Se precisó que el hoy occiso era papá de tres hijos, entre ellos José Carlos y Felipe Yahir, además en la vivienda vivía la mamá de Luis Felipe, a la que no se le debía afectar asegurándose la casa porque eso la dejaría sin donde vivir, además de que personal de la Fiscalía pudo reunir las respectivas diligencias periciales en ese sitio.

Aunque en la audiencia de este lunes no se mencionó que Felipe Yahir sufriera previamente de agresiones por parte de su papá, su abogado defensor particular dijo en entrevista posterior que su cliente sí le ha manifestado esa situación, pero todo ello lo presentará durante el proceso al que fue vinculado Felipe Yahir.

”De hecho hay un desplegado donde anónimamente sin comprometerse dijeron que al parecer el señor (hoy occiso) sufría un tipo de problemas de drogadicción, sin comprobar, sin corroborar obviamente, pero se ha estado haciendo investigación y se va a trabajar, precisamente para eso es la etapa de investigación complementaria, independientemente de las acciones en cuanto a recursos se tengan que interponer”, añadió Velarde Moreno.

”Ustedes de alguna manera pudieron escuchar precisamente las razones por el cual el muchacho tiene que seguir ahí (en prisión preventiva oficiosa), se va acatar eso, pero bueno, sí existen por ahí mucho sentir en la población y creo que al parecer, dicho por la propia familia, hay algún movimiento que se está haciendo precisamente por esta situación”.

Reiteró que la violencia que presuntamente vivía previamente su defendido puede ser una atenuante dentro de la investigación de lo que se le acusa.

”No puedo decir obviamente ahorita, descubrir obviamente lo que se pretende, pero sí la autoridad tome en cuenta ese tipo de circunstancia, porque aquí más que el hecho que haya sido materia de formulación de imputación pues tiene que ver también lo que hay detrás, el contexto y sobre todo por lo que estamos pasando actualmente: el tema de la violencia, lo voy a hacer valer (durante el proceso)”, reiteró Velarde Moreno tras salir de la audiencia donde se formuló la vinculación a proceso a su defendido Felipe Yahir.