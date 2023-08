MAZATLÁN._ El Ayuntamiento está violando la Ley General de Vida Silvestre al no pasar la responsabilidad de la fauna silvestre al nuevo Acuario, aún cuando la ley dice que se tiene que proteger, dice Martha Beatriz Armenta, presidenta de la organización civil Conservación y Rehabilitación del Hábitat.

“Yo no me resigno a que me digan nada más a que por omisión no se pasó la responsabilidad de fauna silvestre al nuevo acuario, porque entonces están inmóviles y no reaccionan y están violando la ley”, indicó Martha Armenta.

Entre la fauna silvestre afectada están patos pichichín, pelícanos, tlacuaches, aves entre otras especies, que necesitan ser protegidos.

En rueda de prensa la mañana de este jueves, Martha Armenta dijo que buscarán una reunión con Alcalde de Mazatlán Édgar Augusto González Zataráin para exigirle que designe parte del presupuesto de la renta del nuevo acuario, para habilitar una área para la protección y cuidado de la fauna silvestre.

“Por lo menos de la renta que van a recibir, me parece que son 2 millones 400 al mes, que dediquen una parte para hacer una instalación para el resguardo de fauna silvestre y que también haya un lugar postoperatorio de los gatos y gatas ferales”, expresó Martha Armenta.

Señaló que con el cierre del viejo acuario de Mazatlán, la ciudadanía se ha quedado sin la Clínica de Fauna Silvestre, lo que genera un problema porque no hay un lugar donde atender a la fauna silvestre herida o desplazada.

La presidenta de CONREHABIT indicó que gran parte de la fauna desplazada es ocasionada por la construcción de fraccionamientos y torres de condominios, y el Gobierno municipal no les impone ninguna condicionante para que se atienda a la fauna silvestre afectada por sus proyectos de construcción.

“Sí tienen que hacerle algún cargo económico a las empresas, que les cueste a ellos el reubicar a esa fauna, porque no tiene tampoco porque costarle al municipio, debe ser un costo incluido en lo que es el permiso de construcción”, expresó.

Martha Beatriz Armenta comentó que van a buscar la manera de que el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin destine recursos para atender a la fauna silvestre, de no recibir respuesta por parte del Ayuntamiento de Mazatlán buscarán ser escuchados por otras instancias.

“Si nos nos hacen caso nosotros tenemos que llegar a otras instancias, porque esto ya es intolerable”, expresó Martha Armenta.