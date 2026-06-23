Violencia en Escuinapa no ha sido impedimento para instaurar los Programas del Bienestar: Ángel Ulises Piña

A pesar de las situaciones de violencia que se han registrado en Escuinapa, los programas sociales del Gobierno federal continúan implementándose con normalidad y sin contratiempos en ese Municipio, confirmó el delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa, Ángel Ulises Piña García.

Destacó que tanto los llamados “Siervos de la Nación” como los “Servidores de la Salud” han mantenido sus recorridos para acercar los apoyos y servicios a la población, especialmente con el programa “Salud Casa por Casa”; aunque sí han tomado medidas preventivas cuando se presenta algún conflicto de riesgo.

“Gracias a Dios no hemos tenido problemas. Cuando sí se detona un conflicto, los compañeros se tienen que resguardar, pero no hemos detenido el trabajo en el territorio. De hecho, Escuinapa es de los municipios que más avance lleva en el programa de ‘Salud Casa por Casa’; ya lleva el 90 por ciento de la segunda visita, mientras que de la primera visita ya tiene el 100 por ciento”, explicó Piña García.

Mencionó que los trabajadores federales se concentran únicamente en su labor de llevar los programas sociales a la ciudadanía; además, son fácilmente identificables por portar chaleco, cachucha y el gafete oficial, lo que ha permitido que desarrollen sus actividades sin inconvenientes en la zona rural.

“Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo que es llevar bienestar al pueblo de México, esa es nuestra tarea y es la única que los compañeros están realizando. Ellos siempre están plenamente identificados con su chaleco, con su cachucha, con su gafete que es muy visible; entonces yo creo que eso nos ayuda a caminar en el territorio sin mayor problema”.

Sobre las altas temperaturas que predominan en Sinaloa, indicó que también se han implementado estrategias para proteger al personal, realizando las visitas principalmente durante las primeras horas de la mañana y por la tarde, cuando disminuye la intensidad del calor y la humedad.

“Obviamente caminamos cuando la gente está en sus casas, que es por las mañanas, y por las tardes también le pegamos cuando que ya baja un poquito el sol. Cuidamos a los compañeros y compañeras para que no se expongan tanto a las altas temperaturas que se presentan en el Estado”.

Informó que actualmente, el programa cuenta con 775 Servidores de la Salud distribuidos en todo Sinaloa, entre médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, quienes atienden zonas específicas con un promedio de entre 500 y 600 derechohabientes cada uno.

Sobre los avances de “Salud Casa por Casa”, el delegado precisó que ya se han realizado alrededor de 600 mil visitas en la entidad sinaloense, de las cuales 400 mil son de la primera etapa y 200 mil de la segunda.

En estas jornadas se están aplicando pruebas rápidas para detectar niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa, lo que permite identificar casos de hipertensión y diabetes.