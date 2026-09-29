Violencia en Mazatlán preocupa a mandos y moviliza a corporaciones: SSPM

Las seis muertes registradas durante el fin de semana en Mazatlán provocaron una mayor movilización de las corporaciones de seguridad, reconoció el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, quien sostuvo que estos hechos no pueden minimizarse, aunque defendió la continuidad de la estrategia aplicada en el puerto.

Jacobo Guerrero señaló que el sábado se contabilizaron cinco personas fallecidas y el domingo una más, un repunte que generó preocupación entre los mandos, pues aseguró que previamente observaban una ligera tendencia a la baja en la incidencia delictiva.

“Tuvimos esa incidencia el sábado, que fueron cinco, y al día siguiente uno, entonces sí, definitivamente no podemos minimizar eso. La preocupación de los mandos fue esa tendencia, que, si ya venía la tendencia a la baja y de repente el sábado tuvimos un pico hacia arriba”, comentó.

El funcionario señaló que, ante estos hechos, las corporaciones incrementaron su presencia en las calles para intentar contener la violencia, con una participación principalmente de personal militar y el apoyo de la Policía Municipal.

“Lo que se hizo por parte de las corporaciones es activar todas las fuerzas posibles en las calles para contener, se hizo mayor esfuerzo con el personal militar principalmente, que son los que más participan en estos operativos”, declaró.

A los hechos del fin de semana se sumaron los reportes de disparos contra viviendas y establecimientos, entre ellos una barbería en Urías el lunes, donde, de acuerdo con la información que dijo tener el secretario, dos personas resultaron heridas por esquirlas.

Jacobo Guerrero reconoció que este tipo de agresiones representa un riesgo para quienes se encuentran en espacios públicos, por lo que llamó a la ciudadanía a extremar precauciones al circular o acudir a negocios.

“Sí se están dando esos hechos y el llamado es que tengan mayor precaución, sobre todo las personas que andan en la calle, que son lugares públicos, una barbería es un lugar muy público, que pudiera estar cualquier persona ahí y resultar afectada de manera colateral”, señaló.

De 15:00 a 22:00 horas el tiempo de mayor incidencias

El titular de la SSPM hizo énfasis en el periodo comprendido entre las 15:00 y las 22:00 horas, al cual vinculó con lo que denominó “reloj criminológico”, donde se han registrado el mayor número de hechos violentos en el puerto.

Ante esta situación, su llamado consistió en mantener medidas de prevención y tener mayor cuidado al transitar, sin anunciar una restricción oficial de movilidad para la población.

“Hay unos horarios que le llaman ‘reloj criminológico’, que pudiera ser de tres de la tarde hasta las diez de la noche, donde, por prevención, hay que tener mayor cuidado al circular”, dijo.

Con respecto a la persistencia de asesinatos y ataques pese al despliegue de fuerzas federales, el secretario rechazó que estos hechos permitan calificar el operativo como un fracaso y argumentó que la extensión de la ciudad dificulta las tareas de contención.

“La estrategia sigue siendo la misma, entonces no se puede determinar un fracaso como tal por ciertos hechos que se generan al día, porque definitivamente la ciudad es muy grande”, señaló.

Asimismo, expresó que los delincuentes buscan la manera de actuar sin exponerse ante las autoridades, mientras las corporaciones mantienen la coordinación entre los tres órdenes de gobierno mediante las mesas de seguridad.

Aunque afirmó que existe una ligera disminución de la incidencia delictiva, no proporcionó cifras comparativas que permitieran dimensionar esa tendencia frente a los hechos recientes.

Finalmente, Jacobo Guerra también insistió en la importancia de la denuncia ciudadana y señaló que la información aportada por personas afectadas permitió detener en menos de 48 horas a un grupo relacionado con robos a comercios.

En cuanto al fortalecimiento de la corporación, adelantó que el próximo mes se incorporarían entre 35 y 37 elementos a la Policía Municipal, sin precisar la cifra definitiva, y consideró necesario aumentar el personal y mejorar su equipamiento ante un eventual repliegue de las fuerzas federales.

“Créanme que el tema de que siguen pasando hechos, pues no los podemos minimizar, pero vamos a seguir en el combate frontal contra eso”, puntualizó.