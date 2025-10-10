$!Violencia en Sinaloa dispara problemas de salud mental, alertan especialistas

Ante la violencia descontrolada, los habitantes de Sinaloa están amenazados en su salud mental, advierten especialistas del Colegio de Psiquiatras de Mazatlán tras inaugurar las jornadas de Violencia y Salud Mental. En esta crisis de salud mental, el académico de la Universidad Autónoma de Occidente en Mazatlán, Hugo López, junto a colegas del País, detectó mediante una investigación que hay un disparo del 80 por ciento de pacientes con síntomas de depresión, ansiedad y trastornos del sueño y paranoia, que les hace no salir y encierrarse. Alertó que en el estudio realizado por casi un año se dispararon las atenciones psiquiátricas por cuadros de ansiedad, depresión y paranoia entre jóvenes y las mujeres, como las que más son propensas. “Normalmente en consulta privada son personas que traen síntomas de taquicardia, falta de respiración, aislamiento y paranoia que se han disparado”, dijo.

El académico y líder del cuerpo académico de investigación realizó una ponencia este viernes en el congreso dirigido a estudiantes y profesionales de la salud mental de Mazatlán. Ahí dijo que realizarán otra investigación en Sinaloa por el clima de violencia, ya que se ha reportado un 60 por ciento en las consultas psiquiátricas disparado 80 por cuadros de estrés, ansiedad, depresión, trastornos de sueño, sino también paranoias en jóvenes y los padres en diversos sucesos cotidianos. En entrevista, el presidente del Colegio de Psiquiátras de Mazatlán, Enrique Escobar Ríos, llamó a forjar una ciudadanía empática, porque actualmente la educación de los niños, las familias la dejan a través de los celulares, a los influencers y el TikTok. Cuestionó también a los padres que no están dedicando el tiempo necesario para educar con valores a sus hijos. “Los padres no les dedican tiempo de calidad para transmitir valores. Fíjate, estamos invadidos por unos cuates que se llaman influencers y que no estudiaron, al menos nada de salud mental, y mucha gente se guía por ahí”.