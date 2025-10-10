$!Violencia en Sinaloa dispara problemas de salud mental, alertan especialistas

Ante la violencia descontrolada, los habitantes de Sinaloa están amenazados en su salud mental, advierten especialistas del Colegio de Psiquiatras de Mazatlán tras inaugurar las jornadas de Violencia y Salud Mental.
En esta crisis de salud mental, el académico de la Universidad Autónoma de Occidente en Mazatlán, Hugo López, junto a colegas del País, detectó mediante una investigación que hay un disparo del 80 por ciento de pacientes con síntomas de depresión, ansiedad y trastornos del sueño y paranoia, que les hace no salir y encierrarse.
Alertó que en el estudio realizado por casi un año se dispararon las atenciones psiquiátricas por cuadros de ansiedad, depresión y paranoia entre jóvenes y las mujeres, como las que más son propensas.
“Normalmente en consulta privada son personas que traen síntomas de taquicardia, falta de respiración, aislamiento y paranoia que se han disparado”, dijo.
El académico y líder del cuerpo académico de investigación realizó una ponencia este viernes en el congreso dirigido a estudiantes y profesionales de la salud mental de Mazatlán.
Ahí dijo que realizarán otra investigación en Sinaloa por el clima de violencia, ya que se ha reportado un 60 por ciento en las consultas psiquiátricas disparado 80 por cuadros de estrés, ansiedad, depresión, trastornos de sueño, sino también paranoias en jóvenes y los padres en diversos sucesos cotidianos.
En entrevista, el presidente del Colegio de Psiquiátras de Mazatlán, Enrique Escobar Ríos, llamó a forjar una ciudadanía empática, porque actualmente la educación de los niños, las familias la dejan a través de los celulares, a los influencers y el TikTok.
Cuestionó también a los padres que no están dedicando el tiempo necesario para educar con valores a sus hijos.
“Los padres no les dedican tiempo de calidad para transmitir valores. Fíjate, estamos invadidos por unos cuates que se llaman influencers y que no estudiaron, al menos nada de salud mental, y mucha gente se guía por ahí”.
Incluso, recomendó cuidar a la infancia porque los niños mal atendidos pueden ser los delincuentes del mañana.
“Ese es el resultado de una carencia de valores y que por inmadurez se ven atraidos por drogas y delincuencia”.
En el marco de la conmemoración del Día de la Salud Mental, se realizó la jornada 13 de la salud mental en Mazatlán para difundir la importancia de que las familias atiendan a sus hijos y a los gobiernos a ser más competentes para darle solución al problema de la violencia, castigando a la delincuencia porque se está generando una crisis en la salud de los sinaloenses y detonado los padecimientos de estrés, ansiedad y depresión.
“¿Qué está pasando con la familia? Hay una desestructuración que no está cumpliendocon lo que le corresponde de formar hijos saludables”
Escobar Ríos dijo que los primeros seis años son vitales en su educación y es lo que va a ser en el futuro, por eso llamó a la familia y maestros a no descuidar la formación de niños y jóvenes.
Añadió que la sociedad no está formando buenos ciudadanos porque hay una pérdida de valores, además de que no existen condiciones para un desarrollo adecuado de los menores y jóvenes.
Además, reiteró que en este entorno de violencia descontrolada desde hace más de un año en Sinaloa, los padecimientos mentales se dispararon.