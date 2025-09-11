Violencia en Sinaloa se dejó crecer y en cualquier momento iba a estallar: Carlos Escobar

”En Sinaloa la violencia se dejó crecer y en cualquier momento iba a estallar”, dijo el Diputado local Carlos Escolar.

Consideró que la violencia que ha padecido Sinaloa en el último año es un problema añejo que se dejó crecer.

”Esto es un problema que no viene del 9 de septiembre del 2024 para acá. Esto es un problema que nació hace décadas, que estalló una bomba, se puede decir, el 9 de septiembre. Sí, y se está haciendo algo extraordinario para poder restablecer la paz y la seguridad aquí Sinaloa”, resaltó.

Se refirió al contingente de empresarios y ciudadanos de Culiacán que viajaron al Palacio Nacional para pedirle paz a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum.

Pedirle el cese a la violencia, a las desapariciones y que se restablezca la tranquilidad en la entidad.

”Pues considero que es una manifestación legítima. No únicamente se manifestaron en la Ciudad de México, sino también hubo una manifestación en Culiacán el domingo, que es muy respetable y pues a sumarnos con ellos y a estar pendientes de esos ciudadanos”.

Consideró que como legislador va exigir en conjunto con las autoridades competentes que llegue la paz a la entidad.

”Lo que queremos los sinaloenses es paz y considero que es lo que está haciendo el Gobierno federal, en conjunto con el Gobierno del Estado para seguir reconstruyendo la paz en Sinaloa”.

Y a pesar de las cifras tan alarmantes de homicidios, cientos de desparecidos, robos de autos, entre otros delitos, aseguró que las autoridades sí están haciendo las acciones necesarias y extraordinarias.

Pero el problema se dejó crecer y sigue pasando en este momento, afirmó.

”Y nos toca a todos estar en unión y juntos para salir adelante y echar adelante nuestro Estado, que somos gente buena, gente de trabajo y que siempre hemos sido reconocidos también por lo bueno. Entonces eso es lo que hay que ponderar, que aquí en Sinaloa hay gente echada para adelante, hay empresarios, hay ciudadanos, profesionistas y deportistas que son reconocidos mundialmente”, manifestó.

Escobar destacó que debe seguir creciendo la educación, la cultura de Sinaloa, no únicamente lo malo que también se dejó crecer.

En la manifestación del grupo de sinaloenses por el centro del País, el legislador habló de que también participaron algunos colectivos que buscan a sus seres queridos que han sido privados de su libertad y que por ello buscará meter una iniciativa ante el Congreso del estado para darles el apoyo.

”Sí hay iniciativas que han fortalecido ahí a las madres buscadoras y que en lo personal me ha tocado platicar con las líderes y la realidad es que pues nos estamos sumando con ellas, obviamente acompañarlas en su dolor y estar al pendiente en lo que a nosotros nos corresponde y buscar la manera que ellas también en la búsqueda que tienen en lo personal ayudarlas y protegerlas de la mayor manera posible y sobre todo el tocar las puertas competentes para que se le dé seguimiento a sus casos”.