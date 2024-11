Violencia no ha afectado nuestra rutas, construcciones y reparaciones de calles sí: Alianza

MAZATLÁN._ Aunque el puerto pasa por momentos de incertidumbre con los distintos hechos de violencia en semanas pasadas, la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán confirma que ellos no han se visto afectados con incidencias de este tipo, sino más por las construcciones y reparaciones que hay en la ciudad actualmente.

El líder de los Camiones Urbanos, Efrén Landell Osuna, mencionó que son los trabajos de pavimentación o raspado de la ciudad los que afectan sus rutas y provocando que algunos viajes sean más largos, sin embargo, recalca que en cuanto a violencia están intactos hasta el momento.

“Nosotros seguimos laborando normal. El horario es normal, lo que nos ha modificado, si te fijas, es por las reparaciones en la ciudad, la pavimentación o raspado de las calles que están haciendo en Mazatlán; eso es lo que hace que nos desviemos en las rutas”, dijo Landell Osuna.

“Por ejemplo las reparaciones en la zona del Fovissste, en la Clouthier y el puente de ahí de la Juan Pablo II y Carretera Internacional que ya tiene buen tiempo, pero por hechos violentos hasta ahora no. De repente sí se me salen algunos operadores de ruta, claro, son humanos, se entiende, pero la mayoría de los carros siguen laborando normal”.

“Gracias a Dios no hemos tenido aceptaciones por ese tema (violencia), hasta ahorita no tenemos nada que nos ponga un foco de alerta a los conductores”.

Añadió que tampoco tienen rutas suspendidas a ciertas colonias de la ciudad donde se hayan reportado incidentes anteriormente, mientras que reconoce que sí han tenido pláticas con sus conductores por si acaso les toca estar metidos en uno de estos hechos.

“Sí, claro que hay platicas. Es que nosotros tenemos que ver por sobreguardar la integridad del conductor; les damos recomendaciones a ellos de que no se vayan a exponer, ni se vayan a querer ser valientes o algo en esos casos; aunque obviamente, moverse de ese lugar es muy difícil porque la unidad es muy grande y hay calles donde no caben los carros”.

“No hay rutas suspendidas, aquí el detalle es que ese tipo de rutas amarran algo temprano y ahorita con es menos gente, si te fijas, pues muy temprano ya no hay gente. Entonces ahí se salen los operadores o terminan temprano la ruta, pero no tenemos ningún problema todavía”.

HORARIOS SE MANEJAN COMO SIEMPRE Y SIN NOVEDAD

Efrén Landell también señaló que los horarios para las rutas de la Alianza de Camiones Urbanos de mantienen sin cambios pese a que cada vez hay más incidentes violentos; y es que saben que sus conductores cumplen con rapidez con sus recorridos.

“En su mayoría es el mismo horario. Algunas rutas empiezan a las 5 de la mañana, de ahí en adelante, y las últimas rutas salen de la Alemán a las 10:10 de la noche ya con rumbo hacia las colonias, y pues de ahí es lo que tarden en llegar, que ahorita lo hacen muy rápido los operadores”.

“Como le decíamos nosotros a los de la UAS, porque me dicen que para las 22:20 ya no hay camiones, pero si hay, lo que pasa es que como no hay tráfico, se van en banda, se van rápido y antes de las 22:30 ya pasaron por los camiones cuando antes eran hasta las 22:40 horas”.