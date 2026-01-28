Violencia no puede normalizarse ni convertirse en parte de nuestra cotidianidad: Movimiento Ciudadano Mazatlán

La violencia no puede normalizarse ni convertirse en parte de nuestra vida cotidiana, repudió Mylai Quintero Beltrán, regidora de Mazatlán y presidenta de Movimiento Ciudadano local.

Tras condenar el atentado que sufrieron el diputado Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, secretaria estatal del movimiento.

“Reprobamos cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas. Hechos como este reflejan la necesidad urgente de seguir fortaleciendo las condiciones de seguridad y paz que demandan las y los sinaloenses”.

Los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, iban a bordo de la camioneta que fue baleada sobre el Malecón Viejo en Culiacán.

Ambos fueron heridos y trasladados para ser atendidos. La legisladora se encuentra estable, mientras que Sergio Torres recibe intervención quirúrgicamente ante la gravedad de sus lesiones.

Quintero Beltrán sostuvo que como sociedad y como fuerzas políticas tienen la responsabilidad de sumar esfuerzos para construir un Sinaloa más seguro.

“Confiamos en que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer este lamentable suceso y garantizar que se haga justicia. La paz y la tranquilidad de nuestras comunidades debe ser una prioridad permanente”, acentuó.

En entrevista, se solidarizó con el diputado Sergio Torres Félix, con Elizabeth Montoya Ojeda y con sus familias.

“Desde el Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando de manera responsable y cercana a la ciudadanía, impulsando acciones que contribuyan a la seguridad, la convivencia y el bienestar de Sinaloa”.