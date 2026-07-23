$!Violencia obliga a Apapacho Santuario de Vida Humano-Animal a suspender visitas tras recibir amenazas

La crisis de inseguridad que se ha mantenido presente en la zona rural de Mazatlán alcanzó al refugio anima “Apapacho Santuario de Vida Humano-Animal”, el cual anunció la suspensión indefinida de las visitas al público luego de que personas armadas les exigieran que dejaran de recibir visitantes en el lugar. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del santuario, ubicado a unos metros del entronque de la carretera rumbo a La Noria, donde los encargados compartieron un mensaje en el que relatan que, a pesar de mantener durante casi dos años la esperanza de que la violencia disminuyera, las condiciones actuales no les permiten continuar con la operación de manera normal. “Tristemente la violencia alcanzó al Santuario Apapacho. Durante casi dos años nos hemos aferrado a la esperanza, creyendo que pronto terminarían los ataques armados y las amenazas”, se lee en el comunicado. “Hemos tratado de mantenernos positivos, confiando en que podríamos seguir construyendo este sueño. Hoy ya no es posible continuar de la misma manera”, complementa el texto. De acuerdo con el mensaje, personas armadas llegaron hasta las instalaciones del santuario para advertirles que no debía haber visitantes, situación que los obligó a cerrar el acceso al público por cuestiones de seguridad.

Los responsables del lugar señalaron que actualmente únicamente pueden ingresar por unos minutos al día para alimentar a los animales que permanecen bajo su resguardo, entre ellos varios caballos rescatados y “Chito”, un burrito que se ha convertido en uno de los habitantes más conocidos del lugar. Además, denunciaron que la vigilancia permanente mediante drones ha incrementado la incertidumbre y el temor de quienes forman parte del proyecto. “Personas armadas llegaron al santuario y nos exigieron que no hubiera visitantes. Ahora solo podemos entrar unos momentos para alimentar a nuestros caballos rescatados y a Chito, nuestro burrito. La vigilancia constante con drones nos recuerda que la tranquilidad que tanto anhelábamos se ha desvanecido”, compartieron. En su publicación, los administradores recordaron que Apapacho Santuario nació como un proyecto familiar construido con el esfuerzo y los ahorros de toda una vida, con el objetivo de crear un espacio donde personas y animales convivieran en armonía, promoviendo el respeto por la naturaleza, la empatía y el bienestar animal. Durante los últimos años, el santuario abrió sus puertas a familias, estudiantes y visitantes interesados en convivir con animales rescatados y conocer un modelo de cuidado basado en el respeto y la rehabilitación, convirtiéndose en un sitio reconocido por quienes buscan actividades de contacto con la naturaleza en la zona rural de Mazatlán. “Apapacho nació del amor, del esfuerzo, del tiempo y de los ahorros de toda una vida. Soñamos con crear un refugio para humanos y animales, un lugar donde florecieran el respeto, la empatía y la conexión con la naturaleza”, externaron.