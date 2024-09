MAZATLÁN._ La violencia y los constantes bloqueos de carreteras en el sur de Sinaloa han afectado gravemente la distribución de productos en comunidades como Concordia, Villa Unión y zonas serranas, Francisca Cázares Oliveros, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Mazatlán, expresó su preocupación sobre la situación que enfrenta la región: “Se está limitando un poco la distribución”.

El desabasto ha afectado a diversas áreas, ya que muchas empresas han optado por no arriesgar la vida de sus empleados y vehículos. Esto ha provocado retrasos significativos en la entrega de mercancía.

Además, la inseguridad ha generado temor entre el personal de distintas empresas, lo que también ha impactado en la atención al público. Aunque no hay reportes concretos de desabasto de insumos médicos, el riesgo persiste.

“En cuanto a retrasos de entrega, sí ha habido, pues también nos ha tocado ver que cuando tapan las carreteras se llenan de trailer. No hemos tenido reportes (de falta de insumos)... pero quién se atreve a arriesgarse a mandar un camión lleno de mercancía que puede ser fácilmente incendiable”, agregó.

A pesar de la gravedad de la situación, Cázares Oliveros hizo un llamado a seguir confiando en las autoridades y en su capacidad para brindar seguridad, sin embargo, destacó que las medidas de seguridad implementadas hasta el momento no han sido suficientes para evitar que la violencia afecte la actividad comercial en la región.

“Tenemos que confiar en ellos (las autoridades)... están contratados para tenernos de manera segura”, subrayó.

Las autoridades estatales y federales, a pesar de sus esfuerzos, no han logrado garantizar la seguridad necesaria para la distribución de productos esenciales, lo que ha generado incertidumbre entre los comerciantes.

“Es preocupante porque no se ha tenido la venta o el abastecimiento... no ha llegado la mercancía que tiene que llegar, precisamente para no exponer a su personal. Como es posible que estén rebasados y no nos puedan garantizar una seguridad y tranquilidad a todos los sinaloenses”, cuestionó.

El impacto económico de los bloqueos y la violencia aún no ha sido cuantificado de manera precisa, pero se sabe que el daño es considerable, especialmente en las zonas más afectadas por el desabasto.

“No lo hemos cuantificado... No tenemos a ciencia cierta un número específico de los daños que se han ocasionado”, precisó.

El llamado de la líder de la Canaco fue que las autoridades deben mantener la vigilancia y no bajar la guardia, a pesar de que Mazatlán no ha sido directamente afectado por la violencia.

“Que no bajen la guardia... no ha habido hechos preocupantes aquí, pero somos daño colateral”, enfatizó.