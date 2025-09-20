Violencia y salud mental serán el tema central de las Jornadas de Psiquiatría en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el objetivo de reflexionar sobre las secuelas emocionales que deja la violencia y reforzar la preparación de profesionales del área, se llevarán a cabo las Jornadas de Psiquiatría organizadas por el Colegio de Psiquiatras de Mazatlán, los días 10 y 11 de octubre en el puerto.

El encuentro, que estará celebrando su decimotercera edición, llevará este año como tema central la violencia y salud mental, donde especialistas, estudiantes y personal de la salud emocional se reunirán en un espacio académico para analizar los efectos psicológicos que genera la inseguridad en la sociedad, así como los retos para brindar atención profesional adecuada.

Enrique Escobar Ríos, presidente del Colegio de Psiquiatras de Mazatlán, expresó que en el contexto actual que envuelve a Sinaloa, marcado por hechos violentos y la exposición constante de noticias de inseguridad, fue un factor determinante para definir el tema central de estas jornadas.

“Este es un evento que hemos venido realizando para mejorar la calidad académica de la gente que se dedica a la salud mental. Hoy tenemos un factor a tratar que es la violencia, que está afectando profundamente el estado emocional de las personas del puerto”, comentó.

“Este año va encaminado a hablar de qué manera la violencia nos ha afectado pero también el atender el tema del personal calificado para atender estas problemáticas”.

Escobar Ríos señaló que este tipo de encuentros son de gran importancia debido a que permite actualizar conocimientos, generar redes de colaboración y, sobre todo, crear conciencia de la importancia de atender padecimientos emocionales con especialistas certificados.

Asimismo, destacó que, durante los dos días del congreso, se tienen contempladas presentar un total de 12 ponencias, las que abordarán distintos temas de gran relevancia dentro del ámbito clínico y social.

El psiquiatra también destacó que los problemas de salud mental, derivados de la violencia, suelen ser invisibles, pero tienen un impacto profundo en la vida de las personas y en la cohesión social día a día.

Además, advirtió sobre la proliferación de personas sin preparación en el área que ofrecen orientaciones psicológicas sin bases clínicas, complicando aún más los padecimientos de los pacientes a los que atienden.

Las decimoterceras Jornadas de Psiquiatría se estarán desarrollando en las instalaciones del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán, ubicado en la calle Río Baluarte #2907, en la colonia Palos Prietos, los días 10 y 11 de octubre.

Durante el primer día de actividad, se contempla realizar la ceremonia de inauguración en punto de las 09:00 horas, para posteriormente dar inicio con la jornada de seis conferencias magistrales.

Para el segundo día, las actividades se pondrán en marcha a partir de las 09:30 horas con ponencias y conferencias, para celebrar en punto de las 18:00 horas la clausura oficial del evento.

Las jornadas de psiquiatría contarán con un costo de recuperación de 400 pesos por persona, por lo que los interesados se podrán registrar e informar a los teléfonos 669 981 2980 y 669 912 0928.

De esta forma, el Colegio de Psiquiatras de Mazatlán invitó a la comunidad académica y médica a participar en este encuentro, el cual busca contribuir a enfrentar uno de los mayores retos de la sociedad sinaloense como lo es la salud mental en tiempos de violencia.



CONFERENCIAS

VIERNES 10 DE OCTUBRE

Efectos psicológicos de la exposición a la violencia

Por: Psicólogo Hugo Manuel López Hernández

09:30 horas



Maltrato al adulto mayor

Por: Dr. Regino Mario González Baca

10:30 Horas



Trastornos de ansiedad y TDAH frente a las dificultades del desarrollo infantil

Por: Psicólogo Milton de la Cruz Fing

12:00 horas



Fisiopatología del TOC y actualidades en el tratamiento

Por: Dra. Zuleika Miroslava Rodríguez Cázares

15:00 horas



Evaluación de la violencia en el ámbito de la sexualidad

Por: LPC. Enif. Vallejos Preciado

16:00 horas



El impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes

Por: Dr. Carlos Bush Rodríguez

17:30 horas



SÁBADO 11 DE OCTUBRE

La adicción como enfermedad

Por: Dr. Antonio Ávila Torres

09:30 horas



Violencia de género y salud mental

Por: Dra. Sofía Pérez-Banuet Farell

10:30 horas



Trastorno del sueño en niños y adolescentes

Por: Dra. Dora Camacho Vázquez

12:00 Horas



Alternativas no farmacológicas de padecimientos neuro-psiquiátricos

Por: Dra. Diana Guadalupe González Lerma

15:00 Horas



MESA DE ANÁLISIS

Las repercusiones del algoritmo de la violencia en la salud mentalP

or: Milton de la Cruz Fing, Dr. Antonio Ávila Torres y Dr. Carlos Bush Rodríguez

16:30 Horas



SUICIDIO: El enemigo silencioso

Por: Carlos Bush Rodríguez

16:30 Horas



Trastornos del Neuro-desarrollo

Por: Psicólogo Milton de la Cruz Fing

16:30 Horas



CLAUSURA DEL EVENTO

18:00 Horas