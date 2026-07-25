$!Visibilizan la historia y derechos de la población afrodescendiente en Sinaloa

MAZATLÁN._ Con el objetivo de promover el reconocimiento histórico, cultural y social de la población afromexicana y afrodescendiente, este sábado se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la Jornada de Derechos de las Personas Afroamericanas y Afrodescendientes en Sinaloa 2026, en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán. La actividad fue organizada por la asociación civil Mujeres por la Inclusión y las Afrodescendencias en Sinaloa, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, establecido por la Organización de las Naciones Unidas cada 25 de julio. Elizabeth Rentería Osuna, presidenta de la asociación civil, explicó que esta jornada busca visibilizar la raíz africana presente en México y particularmente en Sinaloa, una historia que, afirmó, durante muchos años permaneció poco reconocida. “Es una jornada de promoción de los derechos de la población afromexicana y afrodescendiente. Resulta que en México tenemos una gran raíz africana que ha sido invisibilizada, entonces esta raíz en Sinaloa se está visibilizando a través de nuestra asociación civil”, expresó.





La jornada se puso en marcha este 25 de julio y concluirá el próximo 30 de agosto con un evento cultural en la Casa de Cultura de Villa Unión, donde se realizarán actividades para honrar la memoria y reconocer las aportaciones de las comunidades afrodescendientes en la construcción de la sociedad mexicana. Rentería Osuna destacó que Villa Unión fue elegido como sede debido a su relevancia histórica, ya que la comunidad tiene antecedentes vinculados con población afrodescendiente desde su fundación. Asimismo, mencionó que anteriormente Villa Unión era conocido como el Presidio de San Juan Bautista de los Pardos de Mazatlán, fundado en 1569, por lo que representa un punto fundamental para recuperar la memoria histórica de las personas afrodescendientes en la región.





Como parte de la jornada, se contó con la participación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, institución que elaboró material informativo para que la población conozca los derechos que tienen reconocidos dentro del marco constitucional. La representante de la asociación recordó que el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas quedó establecido en la Constitución mexicana desde 2019 y que posteriormente se impulsaron reformas para ampliar este reconocimiento, además de que actualmente se discuten propuestas relacionadas con una Ley General de Derechos Indígenas y Afromexicanos. “Es para que las personas conozcan su historia, se apropien de su historia y conozcan también sus derechos, para que puedan hacerlos una práctica cotidiana. Desafortunadamente vivimos condiciones todavía de racismo y discriminación”, comentó.