$!Visita de la Virgen de Nazaret llena de júbilo a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

“Dejamos que María traiga a nuestro corazón a su hijo Jesucristo, ese Jesucristo que tiene una fuerza transformadora que nos da la gracia para enfrentar tentaciones, vicios, enfermedades y cualquier cosa. El que tiene a Cristo no tiene nada que meter; no puede estár triste el corazón que alaba a Cristo. No tengan miedo, abran las puertas al redentor del mundo, porque María camina hacia nosotros, llena de esperanza y nos llena de alegría”.