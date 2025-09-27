$!Visita de Sheinbaum a Mazatlán se dio en medio de fuerte operativo de seguridad

MAZATLÁN._ Ante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este sábado a Mazatlán, un fuerte dispositivo de seguridad fue desplegado en la zona de La Marina por parte de elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía y Tránsito Municipal, en busca de garantizar el bienestar de los asistentes. Las zonas donde se intensificó el operativo fueron las avenidas del Delfín, José Luis “Peche” Rice y Paseo del Atlántico, donde la vigilancia fue intensa antes, durante y después del evento, con la presencia de varios cuerpos policiales y de resguardo.

Dicha presencia policial comenzó desde el viernes, cuando la logística avanzó en el Centro de Convenciones de Mazatlán, motivo por el que los rondines de seguridad se dieron desde la zona turística hasta las entradas por las carretera provenientes del norte de Sinaloa. Por su parte, oficiales de Tránsito Municipal se encargaron de llevar una jornada segura en las vialidades que se dirigían a La Marina, además de desahogar el tráfico y embotellamientos que no faltaron después de las 11:00 horas de este sábado, muchos de ellos provocados por los múltiples camiones que arribaron al evento.

A la espera de la llegada de Sheinbaum Pardo al Centro de Convenciones, policías y militares patrullaban a las afueras del recinto, mientras que elementos a pie coordinaban la vigilancia desde adentro. Estos mismos se ocuparon de despejar a la gente al finalizar el evento y realizar una salida exitosa. De igual modo, otras partes de la ciudad, principalmente las salidas sur y el entronque rumbo al aeropuerto de Mazatlán, también recibieron vigilancia constante por parte de la Guardia Nacional, que desde temprano alistó el terreno para recibir a la Presidenta de México, así como escoltar su camino.



