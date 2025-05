$!Visita presidencial en Mazatlán deja ‘selfies’, aplausos... y desilusión

Por otro lado, estaban aquellos que no buscaban una foto ni un saludo, sino una respuesta a sus problemas: los desplazados de la sierra de Concordia que viven en el exilio forzoso y trabajadores de la salud, cansados de escasez de medicamento, falta de infraestructuras dignas y presuntos favoritismos que deciden su futuro laboral.

Conforme el tiempo fue avanzando, la multitud y la expectativa crecía, teniendo por un lado al grupo de simpatizantes, quienes, entre risas y emoción, esperaban la llegada de Sheinbaum Pardo para el aplauso y la “selfie” al ritmo de la música de banda que no se hizo esperar.

La alegría de sus seguidores era evidente, pues entre sonrisas, vítores y teléfonos levantados para tomar alguna foto o video, se acercaron a la Presidenta, quien se dejó querer, fotografiar e incluso, recibió algunos regalos.

Sin embargo, esa cercanía no se extendió a aquellos que más la necesitaban, pues los manifestantes no tuvieron la misma oportunidad que los simpatizantes para entablar su diálogo, quedándose al margen sin una palabra o un gesto, pues a diferencia del Gobernador, no optó por cruzar esa línea.