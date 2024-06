Como ya es un tradición, con el cariño que les tuvieron en vida y la nostalgia que provoca su ausencia, esposas, hermanos, hijos y nietos de los fallecidos, se dieron cita al pie de sus tumbas para pasar un rato con su ser querido y en una fecha tan importante no perder la costumbre de la convivencia familiar.

Algunos llegaron con flores, otros las compraron en los puestos de afuera. Aunque los precios de la flor natural o artificial subieron y los ramos que antes eran copiosos ahora son pequeños, no se escuchó a nadie regatear por el detalle que dejarían en la última morada de sus padres.

Ya limpios y olorosos, comenzaron las festividades por el Día del Padre. A los que partieron recientemente, los acompañó el llanto; para los que hace años ya no están físicamente, la presencia de los suyos en una reunión cotidiana; y para los fiesteros hubo chistes, risas, música y hasta uno que otro bote de cerveza a su salud.

Si bien esta fecha los panteones no son tan concurridos como lo es en Día de Muertos o Día de las Madres, los padres, y más los que fueron buenos padres, nunca mueren en la memoria de sus seres queridos y pese al calor o incluso a veces una que otra lluvia que se ha presentado, no impiden que las familias se hagan presentes para felicitarlos y este año no fue la excepción.