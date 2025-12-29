Visitan hasta el momento 141 mil personas la Villa Navideña en Mazatlán

Hasta el momento la Villa Navideña instalada en el Parque Central de Mazatlán ha tenido 141 mil visitantes, lo que representa un incremento de 35 por ciento más que el año pasado, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”La Villa Navideña ha sido totalmente un éxito y hemos tenido hasta el momento 141 mil visitantes hasta el día de ayer y en promedio vamos 35 por ciento arroba respecto a la afluencia del año pasado”, agregó Palacios Domínguez.

”Estamos cuidando todos los detalles para que siempre sea una experiencia inolvidable y quiero decirles que esta Villa va estar hasta el 6 de enero para que todas las personas que quieran visitarla y que no lo han hecho pues vayan, la entrada es totalmente gratuita, también la pista de hielo es totalmente gratis y tiene un área de comida, este año tenemos más puestos, también tengo que agradecer al Oficial Mayor que se dieron a la tarea de darle trabajo a muchas familias mazatlecas que les está yendo muy, muy bien en esta Villa Navideña”.

Además se cuenta con los juegos mecánicos, los cuales sí tienen costo, para los adultos la tarifa es de 70 pesos y para los niños 50 pesos, precisó la Presidenta Municipal.

Agregó que todos los paradores fotográficos, los túneles de luz, el uso de las áreas es totalmente gratuito, pero en los juegos mecánicos si se tiene un cobro.

”La pista de hielo ha sido totalmente un éxito, muchos niños, niñas, jóvenes y también adultos la han disfrutado bastante, me han estado mandando muchos mensajes muchas personas de que se quede más días, vamos a analizarlo, pero hasta el momento les digo que va estar hasta el 6 de enero la Villa Navideña para que todos vayan a disfrutarla”, reiteró Palacios Domínguez.

Dicha Villa Navideña fue abierta al público la tarde del 19 de diciembre en el Parque Central, en la Avenida Leonismo Internacional, a un lado de la Laguna del Camarón.