$!Visitan turistas el Faro de Mazatlán pese a los 35 grados centígrados de sensación térmica

Pese las altas temperaturas que se registraron este domingo en el puerto, las cuales alcanzaron los 32 grados centígrados y una sensación térmica de hasta 35 grados, decenas de turistas decidieron enfrentar el calor y emprender el ascenso al Faro de Mazatlán para completar su visita en el emblemático lugar.

A diferencia de los mazatlecos que suelen realizar el recorrido desde temprano para evitar el intenso calor, los turistas comenzaron a llegar después de las 10:00 horas, cuando las condiciones climáticas ya eran altas. Ante ello, personal encargado del recinto reiteró las recomendaciones de iniciar el trayecto bien hidratados y utilizar ropa ligera.

Parejas con hijos, grupos de amigos y familias completas desafiaron el cielo despejado y una humedad del 62 por ciento para disfrutar de la experiencia que ofrece el considerado Faro natural más grande de Latinoamérica, que siempre ofrece panorámicas vistas de la ciudad, el océano y las playas mazatlecas.