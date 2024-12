$!Visitantes nacionales disfrutan de Mazatlán en el último fin de semana del año

“No he encontrado ningún problema con policía o con otra clase de gente, así que nos ha ido bien. Inclusive ya hemos venido antes, el otro año y varias veces. Hemos conocido desde el Valentino hasta la Isla de la Piedra, hasta el mirador, el Faro, todo, todo, pero igual siempre nos sorprende Mazatlán, nos encanta”.

“Venimos de California. Tenemos dos días aquí y todo está perfecto, hasta la fecha todo bien, todo bien en seguridad; yo camino libremente con mi familia para arriba y para abajo sin ningún problema, me siento como en casa. Somos de Durango también y vamos a transitar la súper carretera Mazatlán-Durango mañana”, comentó Rubio Galindo.

Nada es como dicen en otros lados, comparten turistas

Ante la pregunta de si no les fue advertido en Estados Unidos sobre viajar a Sinaloa por sus peligros, Rosalío señala que ellos trataron de buscar información antes, aunque al ya estar en la ciudad de Mazatlán se dieron cuenta que nada es como se dicen en otros lados.

“Ninguna precaución, lo único que sí nos informamos en algunos lados, pero la verdad son puras noticias que no tienen qué ver, nada qué ver con lo que está acá, yo creo que nada más para asustar a la gente; no sé qué propósito tengan, pero yo le diría a la gente que se deje venir, aquí estamos a salvo”.

“A toda la gente de Estados Unidos: come on over, it’s safe, muy a salvo. Quien sea, véngase, son bienvenidos aquí, la gente es muy amistosa, muy amigable, y con los brazos abiertos lo reciben”, compartió Rosalío.