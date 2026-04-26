$!Visitantes y locales acuden al Faro de Mazatlán y escalan hasta la cima

A pesar de que el pasado sábado se registró el fallecimiento de una persona tras caer en la zona rocosa posterior del Faro de Mazatlán, este domingo el sitio turístico operó con normalidad, recibiendo a visitantes nacionales y extranjeros que no dudaron en emprender la subida hacia la cima del Cerro del Crestón. Aunque la afluencia no fue tan elevada como en otros fines de semana, grupos provenientes de Guadalajara y del norte del País se dieron cita desde temprana hora con el objetivo de cumplir el reto que representa subir los 336 escalones y alcanzar los 157 metros de altura que ofrece este mirador natural.





Elodia Chávez, quien junto a su hija visita Mazatlán desde Veracruz, se dijo contenta y entusiasmada por conocer el Faro por primera vez; sin embargo, calificó el recorrido como muy demandante, advirtiendo que el trayecto puede resultar exigente para quienes no cuentan con buena condición física. “La verdad que el tramo es pesado; la piedra es un poco resbalosa tanto a la hora de bajar como a la hora de subir. Entonces, si tu condición física no es adecuada, nada más no puedes. De hecho, a la mitad se quedaron muchas señoras sentadas, pero ahí para allá arriba, la verdad, está todo impresionante, está muy bonito”, dijo Elodia Chávez.

“También el acceso al puente de cristal, muy bonita la experiencia. Te dan unos minutos y está muy bien, está en buenas condiciones y la gente que está ahí arriba te atiende amablemente. Yo vine con mi hija, solo nosotras dos y nos la hemos pasado muy bien en su ciudad”. Además de su visita al Faro, destacó otros atractivos del destino como la Plazuela Machado, el Centro Histórico de Mazatlán y el Malecón, donde afirma haber encontrado una cálida recepción por parte de los locales, lo que la motiva a regresar próximamente al puerto sinaloense.



