Visitaron 340 mil personas la Villa Navideña: Alcaldesa de Mazatlán

En la Villa Navideña se registraron 340 mil visitas, 37 mil de ellas este 6 de enero donde en el Parque Central se festejó el Día de los Reyes Magos, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“En cuanto a la visita a la Villa Navideña 340 mil personas, desde el 19 de diciembre hasta lo que es el 6 de enero, el día de ayer terminamos con un número récord, estuvimos recibiendo 37 mil personas lo que fue el Día de Reyes en la Villa Navideña”, dijo Palacios Domínguez en entrevista.

“Y bueno, también tuvimos el evento de Fin de Año con 40 mil personas que asistieron a las letras turísticas del Malecón, podemos decir que son números positivos estos dos eventos digamos sin incidentes que lamentar”.

Agregó que en lo que fue el Operativo de Seguridad Guadalupe Reyes en detenciones se tuvieron 46 por ciento menos que el año pasado, el año pasado fueron 46 y este año 26, lo que representa que hubo mayor prevención en delitos y se está contentos con los resultados.

Precisó que se sigue trabajando con los tres niveles de Gobierno para que lo que viene en Mazatlán se siga teniendo un ambiente cada vez de mayor tranquilidad para los mazatlecos.