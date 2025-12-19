$!Vive el Centro de Mazatlán intenso movimiento por compras navideñas

A menos de una semana para la celebración de la Navidad, el Centro de Mazatlán registró este viernes una intensa actividad comercial en los diferentes locales, con cientos y cientos de personas recorriendo tiendas y supermercados en busca del regalo ideal para estas fechas.
Desde temprana hora, calles como Aquiles Serdán, Teniente Azueta, 21 de Marzo, Ángel Flores y Benito Juárez se vieron abarrotadas por un constante flujo de compradores que caminaban cargando bolsas y artículos recién adquiridos, los cuales pronto serán colocados bajo el árbol navideño.
Las tiendas de ropa y calzado destacaron entre las más concurridas, principalmente con las madres de familia comprando zapatos o tenis para sus hijos; mientras que los jóvenes aprovecharon para adquirir calcetas, gorros y suéteres de estilo navideños para estrenar durante la temporada de posadas.
Esta afluencia en el Centro y zonas aledañas anticipa un fin de semana con mucha actividad y movimiento, debido a las llamadas “compras de pánico”, lo que también representa una buena expectativa de ventas para los comerciantes durante el cierre del mes de diciembre.
“Vine a comprar unos zapatos para el intercambio de Navidad. Me tocó esperar bastante porque había mucha gente, pero es normal que cada año se junten más personas unos días antes del 24”, comentó Miguel, quien no quiso quedarse atrás con las compras.
El mercado municipal Pino Suárez también presentó gran actividad, donde se observaron grupos de personas buscando las últimas decoraciones navideñas, así como clientes en pescaderías y carnicerías adquiriendo productos para preparar la tradicional cena de Nochebuena.