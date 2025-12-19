$!Vive el Centro de Mazatlán intenso movimiento por compras navideñas

A menos de una semana para la celebración de la Navidad, el Centro de Mazatlán registró este viernes una intensa actividad comercial en los diferentes locales, con cientos y cientos de personas recorriendo tiendas y supermercados en busca del regalo ideal para estas fechas. Desde temprana hora, calles como Aquiles Serdán, Teniente Azueta, 21 de Marzo, Ángel Flores y Benito Juárez se vieron abarrotadas por un constante flujo de compradores que caminaban cargando bolsas y artículos recién adquiridos, los cuales pronto serán colocados bajo el árbol navideño.

Las tiendas de ropa y calzado destacaron entre las más concurridas, principalmente con las madres de familia comprando zapatos o tenis para sus hijos; mientras que los jóvenes aprovecharon para adquirir calcetas, gorros y suéteres de estilo navideños para estrenar durante la temporada de posadas. Esta afluencia en el Centro y zonas aledañas anticipa un fin de semana con mucha actividad y movimiento, debido a las llamadas “compras de pánico”, lo que también representa una buena expectativa de ventas para los comerciantes durante el cierre del mes de diciembre.