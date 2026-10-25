Vive Mazatlán otra semana violenta pese al despliegue de fuerzas federales y policiales

Una semana violenta más se vivió del domingo 19 al sábado 24 de octubre en el municipio de Mazatlán al registrarse al menos dos feminicidios y 13 homicidios dolosos pese al fuerte despliegue de seguridad de elementos de las fuerzas federales y policiales. El domingo 19 del presente mes dos hombres fueron asesinados a balazos entre calles del Fovissste Esperanza y otro hombre más fue privado de la vida en el Fraccionamiento Villa Tutuli. También se reportó el asesinato del conductor de un vehículo en el sector de Los Olivos.

Mientras que el lunes 19 se registraron los feminicidios en contra de dos mujeres y el asesinato de un hombre en hechos que ocurrieron en la colonia Lomas del Ébano y el fraccionamiento San Joaquín. Ese mismo día se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre envuelto en una sábana en la colonia Mazatlán III y fue identificado como Juan Carlos, de 24 años de edad, quien era empleado de un autobaño.

El mismo lunes, un hombre fue atacado a balazos en el estacionamiento de una plaza comercial en la zona de Marina Mazatlán y falleció al ser trasladado a un hospital. La noche del jueves 22 de octubre, dos pescadores fueron asesinados a balazos en el campo pesquero de El Ostial, en El Walamo, al sur de Mazatlán, y un hombre más fue asesinado a balazos en la colonia Francisco Villa, en este puerto. En tanto que el viernes, un menor de 16 años de edad fue asesinado a balazos en su domicilio en la colonia Presas del Valle. Además, fue arrojado un artefacto explosivo en el fraccionamiento Terranova, donde una mujer resultó herida.

La mañana del sábado, el supervisor del Centro de Control, Cómputo, Comando e Inteligencia, C4 I, de Mazatlán, identificado como Yehovani, fue asesinado a balazos cuando circulaba en una camioneta cerca de su domicilio en el fraccionamiento San Fernando, al norte de Mazatlán.