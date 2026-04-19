Vive Mazatlán semana de ataques a balazos y con explosivos que dejan dos muertos y dos heridos

Una semana de ataques a balazos y con explosivos vivió el municipio de Mazatlán del 12 al 18 del presente mes y que dejó dos personas muertas y dos herida, además del hallazgo de dos osamentas humanas.

La noche del domingo 12 de abril fue lanzado un artefacto incendiario a una camioneta Suburban, en la Colonia Felipe Ángeles, dejando daños materiales por miles de pesos.

El miércoles 15 del presente mes fueron localizadas dos osamentas humanas a un lado de la rampa del ramal Múnich y el Libramiento Mazatlán, al norte de las colonias Pradera Dorada.

Mientras que la noche del jueves 16 un hombre identificado como Christian Francisco “N”, perdió la vida en una clínica de este puerto a la que ingresó con impactos de bala tras un ataque en la Colonia Felipe Ángeles, en esta ciudad.

En tanto que al parecer dos hombres que viajaban en una motocicleta dispararon la noche del viernes contra un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Villas del Rey, sin que resultaran personas lesionadas o fallecidas.

La noche del mismo viernes el velador de una obra en construcción ubicada en la Colonia 12 de Mayo hirió con un machete a un trabajador de la misma tras registrarse un altercado verbal entre ambos.

Esa misma noche el encargado de un taller para modificado de vehículos todo terreno ubicado en la Colonia Jaripillo, fue atacado a balazos dentro de ese establecimiento.

Fue identificado como Raúl “N”., de 31 años, quien fue trasladado a recibir atención médica.

Mientras que la tarde del sábado 18 de abril se registró un ataque a balazos en la Avenida Gabriel Leyva, entre la Avenida General Pesqueira y la calle 13 de Abril, entre las colonias Obrera y 12 de Mayo, que dejó una persona sin vida en ese lugar, la cual fue identificada como Jesús Fabián, de 30 años.

En entrevista tras estos hechos de violencia en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, dijo este domingo que se sigue reforzando la seguridad en el municipio.

“Seguimos reforzando la seguridad, no bajamos la guardia, estamos trabajando todos los días en la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz”, expresó Palacios Domínguez.