Vive Mazatlán semana muy violenta con 15 personas asesinadas pese a reforzamiento de seguridad

Pese al reforzamiento de la seguridad con más de 3 mil 700 elementos del Ejército y la Marina, del 3 al 9 de agosto Mazatlán vivió una semana muy violenta con 15 personas asesinadas, de acuerdo con información proporcionada por autoridades y estadísticas de este diario.
Esta es la semana con mayor número de homicidios dolosos de las últimas cuatro cuando se intensificó la violencia en este municipio como parte de la disputa que se vive desde el 9 de septiembre del 2024 en la entidad entre facciones del cártel de Sinaloa.
La tarde del lunes 3 de agosto dos hombres fueron asesinados en un ataque a balazos que se registró frente a un taller de motocicletas ubicado entre las calles Constitución y Teniente José Azueta, en el Centro de la Ciudad.
Cerca de las 21:00 horas del mismo día, una pareja que viajaba en una camioneta de redilas fue atacada a balazos por personas que viajaban en un auto sedán, en vialidades del Fraccionamiento Pradera Dorada 5, donde el hombre quedó sin vida y la mujer fue trasladada a un hospital donde se reportó su fallecimiento cerca de las 7:00 horas del día siguiente.
El martes 4 del mes en curso un hombre fue localizado sin vida en el interior del panteón de Urías, hasta donde presuntamente intentó huir de sus agresores, pero fue alcanzado por las balas que éstos últimos le dispararon.
Ese mismo día los cuerpos de una pareja fueron encontrados esposados y con huellas de violencia en un camino de terracería que conduce al Basurón Municipal de Mazatlán.
Mientras que el jueves 6 de agosto se reportaron casi de manera simultánea dos ataques a balazos, uno en la colonia Constitución que dejó a un hombre sin vida y otro herido, mientras que en la colonia Ramón F. Iturbe un hombre quedó herido en el segundo ataque.
El viernes 7 de enero hombres armados atacaron a elementos de la Policía Estatal Preventiva en el Libramiento Mazatlán-Culiacán, cerca del poblado de El Chilillo, por lo que al principio se reportaron tres agentes lesionados, pero la corporación estatal confirmó horas después la agresión y dijo que dejó un elemento lesionado.
El sábado 8 de agosto la Secretaría de Marina Armada de México anunció la llegada de 1 mil 700 elementos para sumarse al reforzamiento de la seguridad en Mazatlán.
Ese mismo día un ciudadano canadiense, identificado como Rafael, fue asesinado dentro de su casa rodante en la Sindicatura de El Quelite.
Mientras que una pareja fue asesinada en un ataque en su casa en Villa Unión, que dejó otra persona herida.
La mañana de ese mismo fin de semana un hombre fue hallado asesinado con huellas de violencia en el Ejido El Venadillo, a un lado de la Carretera Internacional 15 México - Nogales.
Autoridades informaron que ese mismo día elementos del Grupo Interinstitucional detuvieron en El Roble a 28 personas, entre ellas dos mujeres, a quienes les aseguraron 15 armas de fuego largas, más de 3 mil cartuchos y equipo táctico.
La mañana del domingo 9 del mes en curso fue encontrado el cadáver de un hombre cerca de las vías del tres en la carretera estatal que conduce de Villa Unión a El Walamo.
En tanto que el mismo domingo, cerca de las 12:15 horas, se registró un ataque a balazos contra una pareja en la colonia Constitución, en este puerto; la mujer identificada como Yerania Guadalupe “N”:, quedó sin vida en el lugar y el hombre murió después en el hospital al que fue trasladado.