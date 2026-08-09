Vive Mazatlán semana muy violenta con 15 personas asesinadas pese a reforzamiento de seguridad

Pese al reforzamiento de la seguridad con más de 3 mil 700 elementos del Ejército y la Marina, del 3 al 9 de agosto Mazatlán vivió una semana muy violenta con 15 personas asesinadas, de acuerdo con información proporcionada por autoridades y estadísticas de este diario.

Esta es la semana con mayor número de homicidios dolosos de las últimas cuatro cuando se intensificó la violencia en este municipio como parte de la disputa que se vive desde el 9 de septiembre del 2024 en la entidad entre facciones del cártel de Sinaloa.

La tarde del lunes 3 de agosto dos hombres fueron asesinados en un ataque a balazos que se registró frente a un taller de motocicletas ubicado entre las calles Constitución y Teniente José Azueta, en el Centro de la Ciudad.

Cerca de las 21:00 horas del mismo día, una pareja que viajaba en una camioneta de redilas fue atacada a balazos por personas que viajaban en un auto sedán, en vialidades del Fraccionamiento Pradera Dorada 5, donde el hombre quedó sin vida y la mujer fue trasladada a un hospital donde se reportó su fallecimiento cerca de las 7:00 horas del día siguiente.

El martes 4 del mes en curso un hombre fue localizado sin vida en el interior del panteón de Urías, hasta donde presuntamente intentó huir de sus agresores, pero fue alcanzado por las balas que éstos últimos le dispararon.

Ese mismo día los cuerpos de una pareja fueron encontrados esposados y con huellas de violencia en un camino de terracería que conduce al Basurón Municipal de Mazatlán.