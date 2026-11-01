Vive Mazatlán semana muy violenta, dejan resto humano y mensaje en el Palacio Municipal

Una semana muy violenta vivió Mazatlán de lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre, en la que dejaron un resto humano con un mensaje en el Palacio Municipal, además se registraron dos feminicidios y al menos 14 homicidios dolosos. La racha violenta que se intensificó en este municipio de junio pasado a la fecha continuó el lunes 26 de octubre un hombre fue asesinado a balazos cuando iba caminando por la calle en la Colonia Salvador Allende, en este puerto. Ese mismo día, dos mujeres resultaron heridas a balazos, una de ellas de gravedad, cuando hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda en la Colonia Olímpica.

Ese mismo lunes, hombres armados dispararon contra una vivienda en la Colonia Rincón de Urías, por lo que un menor de 12 años resultó con una herida por una esquirla, se atendió a una mujer por crisis nerviosa y fue necesario evacuar un Jardín de Niños ubicado cerca del lugar de la agresión. De acuerdo con información proporcionada por autoridades y cifras de medios de comunicación, el martes 27 de octubre en Sinaloa fueron asesinadas 15 personas, 9 de ellas en Mazatlán. La jornada inició con el hallazgo de una cabeza humana y un mensaje en las instalaciones del Palacio Municipal de Mazatlán.

Ese mismo día, en que se tuvo la visita del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, para supervisar el despliegue de elementos de dicha institución para mejorar la seguridad en Mazatlán, un joven fue asesinado a balazos frente a su domicilio en la Colonia Independencia. Dos hombres fueron asesinados a balazos en un taller mecánico, ubicado en el Fraccionamiento Real del Valle; una mujer fue privada de la vida en un atentado en el Fraccionamiento La Foresta, y en la Colonia Benito Juárez un hombre fue asesinado a balazos y una mujer resultó herida. Además se cometió un feminicidio en la Colonia Ricardo Flores Magón.

Ese mismo día un hombre fue asesinado a balazos y otro resultó herido en la Colonia Flores Magón, en tanto que otro hombre fue encontrado asesinado en una parcela en la comunidad de Barrón, al sur del municipio de Mazatlán. El miércoles 28 de octubre un hombre fue asesinado en un ataque a balazos en su domicilio ubicado en la Invasión Lomas del Arroyo. En tanto que el jueves 29 de ese mismo mes se registró un ataque a balazos en un restaurante ubicado al norte de la ciudad que dejó dos hombres sin vida.

Mientras que el sábado 31 de octubre se tuvo una visita del Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien se reunió con la Gobernadora interina de Sinaloa y dirigentes de sectores productivos del municipio para acordar reforzar la seguridad y recuperar espacios públicos. Sin embargo, ese mismo fin de semana se registraron dos homicidios dolosos en este puerto, uno de ellos en la Colonia Jaripillo y otro en el Fraccionamiento Santa Fe.