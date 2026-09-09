Vive Mazatlán uno de sus momentos más críticos en seguridad: Coparmex

Uno de los momentos más críticos en materia de seguridad es el que atraviesa actualmente Mazatlán, consideró Yudith Verónica Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán, quien llamó a fortalecer la comunicación con las autoridades y exigir una estrategia que genere resultados.

Fue durante el reciente encuentro intercamaral, donde los representantes de diferentes sectores empresariales de Mazatlán se reunieron con autoridades municipales, Estrada Osuna abordó este tema, en el cual afirmó que el sector empresarial buscará reforzar el diálogo con las autoridades municipales ante la situación de inseguridad que enfrenta Mazatlán.

Estrada Osuna señaló que las cifras registradas durante el mes de agosto encendieron las alertas en el sector, particularmente por los homicidios y robos a comercios ocurridos en el municipio.

“Seguimos con una situación delicada, creo que en estos momentos es la parte más crítica que estamos viviendo en la ciudad. Cerramos un mes de agosto con cifras muy fuertes, con el mayor número de homicidios, de robo a comercios”, comentó.