Vive Mazatlán uno de sus momentos más críticos en seguridad: Coparmex

Uno de los momentos más críticos en materia de seguridad es el que atraviesa actualmente Mazatlán, consideró Yudith Verónica Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán, quien llamó a fortalecer la comunicación con las autoridades y exigir una estrategia que genere resultados.
Fue durante el reciente encuentro intercamaral, donde los representantes de diferentes sectores empresariales de Mazatlán se reunieron con autoridades municipales, Estrada Osuna abordó este tema, en el cual afirmó que el sector empresarial buscará reforzar el diálogo con las autoridades municipales ante la situación de inseguridad que enfrenta Mazatlán.
Estrada Osuna señaló que las cifras registradas durante el mes de agosto encendieron las alertas en el sector, particularmente por los homicidios y robos a comercios ocurridos en el municipio.
“Seguimos con una situación delicada, creo que en estos momentos es la parte más crítica que estamos viviendo en la ciudad. Cerramos un mes de agosto con cifras muy fuertes, con el mayor número de homicidios, de robo a comercios”, comentó.
Por tal motivo, ante este panorama, la dirigente consideró que el sector empresarial debe mantener una comunicación más estrecha con las autoridades de los distintos niveles de gobierno, pero también incrementar la exigencia para que las acciones implementadas se traduzcan en resultados.
“Yo creo que sí está para preocuparse, pero sobre todo yo creo que para estar más en comunicación con las autoridades de los dos niveles y con una exigencia más fuerte para que se pueda trabajar una estrategia que genere”, declaró.
En lo que respecta a los recientes cambios realizados en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en los cuales Gabino Ulises Jacobo Guerrero fue elegido como nuevo titular de la dependencia, la presidenta de Coparmex Mazatlán señaló que los integrantes de la Intercamaral todavía no tienen oportunidad de reunirse con la Alcaldesa tras su regreso.
Por tal motivo, señaló que aún se encuentra pendiente abordar directamente con el Gobierno Municipal los temas relacionados con seguridad y las estrategias que se implementarán.
En este sentido, explicó que este miércoles sostuvieron un encuentro con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Alí René Zamudio Garza, con quien retomaron las mesas de trabajo que quedaron pendientes con la administración municipal.
De esta forma, la intención del organismo empresarial es que estos espacios permitan recuperar la coordinación entre las cámaras y las autoridades municipales, particularmente ante la preocupación que existe por las condiciones de seguridad que enfrenta Mazatlán.