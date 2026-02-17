$!Viven ambiente de ‘Arriba la Tambora’ en Olas Altas durante el segundo desfile

El martes del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 cumplió con su segundo desfile.

A pesar del menor número de afluencia en relación al primer desfile, la emoción y la expectación de las personas se mantenía intacta.

Desde horas antes, cientos de personas a largo de las calles aledañas al trayecto del desfile del martes, empezaron a hacerse presente.

Familias enteras, turismo nacional e internacional colmó poco a poco el paseo costero sobre Paseo Claussen hasta Olas Altas para no perderse la máxima fiesta del puerto.