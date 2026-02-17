$!Viven ambiente de ‘Arriba la Tambora’ en Olas Altas durante el segundo desfile

El martes del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 cumplió con su segundo desfile.
A pesar del menor número de afluencia en relación al primer desfile, la emoción y la expectación de las personas se mantenía intacta.
Desde horas antes, cientos de personas a largo de las calles aledañas al trayecto del desfile del martes, empezaron a hacerse presente.
Familias enteras, turismo nacional e internacional colmó poco a poco el paseo costero sobre Paseo Claussen hasta Olas Altas para no perderse la máxima fiesta del puerto.
El acostumbrado desfile inicial, con la caravana comercial, arribó a la parte final después de las 17:00 horas.
Este martes el trayecto del desfile cubrió una ruta desde Avenida del Mar a la altura de Avenida de los Deportes rumbo al Escudo y culminar en la Miguel Alemán.
Pese a ser la última parte del recorrido, muchas personas recibieron con alegría el paso de los socios comerciales en busca de algún obsequio.
La seguridad a lo largo del desfile cumplió con los respectivos filtros de parte de las diferentes corporaciones.