$!Viven complicada madrugada vecinos colindantes al Arroyo Jabalines

Momentos complicados les tocó vivir a decenas de familias de las diversas colonias ubicadas en las inmediaciones del Arroyo Jabalines, quienes tras la fuerte tormenta que se registró en el puerto se vieron afectados por el desbordamiento de este cauce, ocasionando afectaciones en vialidades y viviendas. Una madrugada difícil fue la que vivieron vecinos de colonias como Jacarandas, Villa Satélite, Lico Velarde y ampliación 20 de Noviembre, después de que sus viviendas se vieran rebasadas por la gran cantidad de agua, que llegó a alcanzar cerca del metro de altura. Familias enteras pasaron la noche en vela resguardando su hogar con el objetivo de evitar que el agua pudiera adentrarse en más habitaciones, colocando costales como barreras en las entradas principales.







Para Rosa María González, vecina de la calle Fresnos, de la colonia Jacarandas, esta situación es bastante frecuente durante las temporadas de lluvia desde hace más de tres años, debido a la falta de atención por parte de las autoridades municipales para limpiar la zona de mangle de este cauce. “Gracias a dios no ha habido ninguna situación de pérdida humana o algo así, pero aquí porque ya estamos nosotros prevenidos, pero la verdad es que, si era mucha agua la de anoche, era impresionante”, comentó González. “Le pedimos al Gobierno que nos voltee a ver y que hagan esa limpieza, que es lo que se tiene que hacer para prevenir”, agregó.







Rosa María expresó que en años anteriores se realizaban jornadas de limpieza y desazolve en el área de mangle en dicho tramo del arroyo, lo que permitía que el agua fluyera con mayor rapidez. Sin embargo, señaló que, desde hace poco más de un par de años, se han acercado al ayuntamiento y no les han dado solución. “Hemos ido al Ayuntamiento y nos dicen que no pueden, nos mandan para Culiacán los de Ecología”, expresó.





