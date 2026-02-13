$!Viven Olas Altas y Machado una primera noche muy tranquila de Carnaval 2026

Con un ambiente relajado y sin muchos sobresaltos, las zonas de Olas Altas, Centro Histórico y Plazuela Machado vivieron una primera noche de Carnaval 2026 muy tranquila, en la que la afluencia de personas fue moderada y el operativo de seguridad se mantuvo visible en todo momento. La zona con mayor concentración de asistentes fue el Paseo Claussen, a la altura de la Carpa Olivera, donde se respiró un ambiente festivo con jóvenes bailando al ritmo de música de banda en vivo, conviviendo entre amigos y disfrutando alguna bebida; aunque todavía sin la instalación completa de los puestos de cerveza.







En tanto, elementos de seguridad de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Ejército y la Policía Municipal se mantuvieron vigilando los alrededores de la zona turística, con el objetivo de preservar el orden durante esta primera jornada de festejos. En el primer día, aún eran pocos los puestos de comida instalados, mientras que bares y restaurantes fueron los espacios donde más se percibió el ambiente carnavalero. A pesar de que ya era de noche, continuaba el armado de locales de alimentos y bebidas, con miras a quedar listos para este viernes, cuando se espera una mayor afluencia de visitantes. De igual manera, seguía el montaje de escenarios para los espectáculos musicales, ya que durante la noche del jueves únicamente se pudo apreciar la presentación de una banda sinaloense en vivo.







Mientras que el servicio de los baños públicos todavía no estaban habilitados para la gente. Durante el recorrido se observó a algunas personas disfrazadas ofreciendo tomarse fotografías a cambio de una cooperación, mientras que la mayoría de los asistentes eran parejas o grupos de amigos. Durante la noche del jueves todavía no se cobraba los 70 pesos para ingresar a la zona. En la zona de Olas Altas la asistencia también fue tranquila, con pocas personas caminando por el malecón y la playa.





