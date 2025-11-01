$!Viven vecinos de El Toreo entre aguas negras, malos olores y temor a enfermedades

MAZATLÁN._ Una situación de insalubridad ha generado preocupación entre vecinos de la calle Manuel Capetillo, en el fraccionamiento El Toreo de Mazatlán, donde una fuga de aguas negras permanece sin atención desde hace más de dos semanas. El problema que se presenta a lo largo de toda la calle, donde en algunas zonas el agua residual se llega a estancar, ha generado molestias por el fuerte olor, los riesgos de enfermedades e incluso afectaciones a algunas de las mascotas de los residentes. Magdalena, una de las vecinas del lugar, aseguró que el mal olor es constante y que la exposición a estas aguas residuales podría generar enfermedades, como en algunas mascotas que ya han presentado infecciones en la piel tras el contacto con estas aguas contaminadas. “Ya tenemos dos semanas con este problema, en donde vivimos, encerrados por el fuerte olor que no nos deja estar a gusto, ni en nuestras propias casas”, expresó la vecina. “Además, uno como vecino se expone a enfermedades por tener todos los días que exponerse a esto”.









Asimismo, señaló que a pesar de que se han hecho distintos reportes, tanto por ella como por parte del resto de vecinos, no se ha atendido el problema, por lo que tuvieron que ir a pedir respuestas a las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Sin embargo, se les informó que el problema tiene que ver con una tubería dañada y se requiere una inversión que debe ser aprobada y podría tardar mínimo un mes el proceso, por lo que la reparación llegaría hasta después de dicho periodo. “Fuimos al distrito y nos dijeron que mandarán una bomba para desazolvar, pero que el problema es el tubo. Nos informaron que probablemente en un mes se considerará el presupuesto para su reparación”, comentó. “Estamos encerrados, no abrimos las puertas para que no se meta la peste; esto sucede todo el día y todos los días”. Otro de los problemas que se ha generado a lo largo de la calle Manuel Capetillo con respecto al brote de aguas negras, son los encharcamientos de manera permanente, donde se observan incluso larvas de mosquitos. Por tal motivo, los vecinos comentaron que el riesgo sanitario aumenta con las altas temperaturas, por lo que temen que se pueda crear un brote de dengue a causa de esta situación.











Exige Maribel Chollet urgente atención al problema Durante el recorrido realizado por Noroeste atendiendo a esta queja ciudadana, la regidora Maribel Chollet Morán también arribó al lugar tras recibir reportes de los vecinos para atender la situación, constatando las condiciones en las que se encuentra el lugar. Chollet Morán expresó que el daño presentado por la infraestructura del drenaje es mayor de lo que aparenta y que la solución requiere una intervención completa por parte del Ayuntamiento de Mazatlán. “Este pozo ya no existe. Lo que tienen que hacer es abrir toda la calle y hacer una reposición de un tubo. No es solamente el tramo afectado, es todo el sistema el que está colapsado”, declaró. “Aquí estamos a unos pocos metros de un distrito de Jumapam y aún así el problema sigue sin atención”.

La regidora Maribel Chollet acudió a la zona afectada y escuchó los reclamos de los vecinos. ( )