$!Viven vecinos de la colonia Independencia, en Mazatlán, entre grandes charcos de aguas negras

MAZATLÁN._ Entre grandes charcos de aguas negras, cantidad de mosquitos y fuertes olores han estado viviendo los vecinos de Avenida de las Rosas en colonia Independencia, luego de que una fuga de drenaje convirtiera su zona en una verdadera piscina de suciedad que no ha sido atendida por las autoridades correspondientes.

Asimismo, lanzó una petición a la Alcaldesa Estrella Palacios para voltee a ver a la colonia Independencia y se de cuenta de la grave problemática que están pasando, ya que no solo es el tema de la contaminación, sino que también padecen de inundaciones en sus calles debido a que están de bajada.

“Nosotros los vecinos estamos muy inconformes porque quisiéramos que así como apoya en otras colonias, la Presidenta Estrella Palacios, también voltee un poquito hacia acá, porque sí nos da gusto que esté haciendo otras labores en otras colonias, incluso en la zona hotelera, zona turística, pero también nosotros tenemos necesidad, sobre todo para tener mejores condiciones de vida y que nuestros hijos no se enfermen con los mosquitos que hay”.

“Ya tenemos más de una semana, porque si no es una cosa es otra; como es de bajada la avenida, toda el agua que viene de Loma del Mar desemboca acá y como no hay pavimentación en este pedazo, aquí se me queda estancada ya sea la lluvia o algunas fugas (de drenaje); entonces ya es una constante”.